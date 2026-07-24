[특징주] 유한양행, 4253억원 규모 자사주 소각에 급등

AI 핵심 요약beta
- 유한양행이 24일 4253억 규모 자사주 소각을 결정했다
- 31일 606만여주 소각 예정 소식에 주가가 6%대 급등했다
- 유한양행은 자사주 소각으로 주주가치 제고 효과를 기대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 유한양행이 4000억원대 규모의 자사주 소각을 결정하면서 24일 장 초반 강세를 보이고 있다.
한국거래소에 따르면 이날 오전 10시 7분 기준 유한양행은 전 거래일 대비 4700원(6.58%) 오른 7만6100원에 거래되고 있다.
금융감독원 전자공시시스템(DART)에 따르면 유한양행은 전날 이사회를 열고 4253억3760만4000원 규모의 자사주를 소각하기로 결정했다고 공시했다. 소각 예정일은 오는 31일이며, 소각 대상은 보통주와 종류주를 포함한 총 606만4420주다.
유한양행은 "상기 주식 소각의 목적은 주주가치 제고"라며 "'상법 제343조 제1항' 단서규정에 따라 배당가능이익 범위 내에서 취득한 자기주식을 이사회 결의에 의하여 소각하는 것으로 발행주식총수만 감소하고, 자본금의 감소는 없다"고 설명했다.
자사주 소각은 유통 주식 수를 줄여 주당순이익(EPS)과 주당순자산(BPS) 등 주당 가치 지표를 개선하는 효과가 있어 대표적인 주주환원 정책으로 평가된다.
rkgml925@newspim.com