트럼프 "선박·화물 피해 보상, 이란 자금으로 충당"

AI 핵심 요약beta
- 도널드 트럼프 미국 대통령이 23일 선박·화물 피해를 이란 동결자산으로 배상하겠다고 밝혔다.
- 트럼프는 막대한 피해가 예상돼도 공정한 조치라며 미국이 보유·통제 중인 이란 자금을 사용하겠다고 재확인했다.
- 미·이란 평화협상 교착 속 트럼프의 조치는 협상 주도권을 쥐고 이란 압박 수위를 최고조로 끌어올리려는 포석으로 해석됐다.
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 선박 및 화물 피해에 대해 미국 정부가 이란 자금을 활용해 배상하겠다는 방침을 밝혔다.
트럼프 대통령은 23일(현지시간) 자신의 소셜미디어 플랫폼 '트루스소셜' 게시글을 통해 "추후 공지가 있을 때까지, 이 시점 이후 선박이나 화물, 또는 이와 관련된 모든 피해는 미국이 보유하고 통제 중인 이란 자금으로 지불될 것"이라고 적었다.
이어 "피해 규모가 매우 막대할 수 있지만, 그럼에도 불구하고 이것이 공정하고 형평성에 맞는 조치"라며 "이 문제에 대해 관심을 가져주어 감사하다"고 덧붙였다.
이번 발언은 중동 해역 등에서 발생하는 민간 선박 및 화물 피해 보상 재원으로 미국 내 동결된 이란 자산을 직접 활용하겠다는 강력한 입장을 표명한 것으로 풀이된다.
이번 발표는 미국과 이란 간 평화 협상이 교착 상황인 가운데 이란이 호르무즈 해협 일대 선박을 위협하고 미국이 연이어 공습을 이어가는 가운데 나왔다.
그간 이란은 미·이란 협상 테이블에서 동결 자금 해제와 경제 제재 완화를 평화 협정의 전제 조건으로 요구해 왔다. 그러나 트럼프 대통령이 이 자금을 해상 피해 배상 재원으로 직접 활용하겠다고 공언함에 따라, 협상 주도권을 강화하는 동시에 이란에 대한 압박 수위를 최고조로 끌어올리려는 포석이라는 분석이 나온다.
wonjc6@newspim.com