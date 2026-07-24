[MLB] 송성문, 9회초 대타로 나서 헛스윙 삼진…타율 0.226

AI 핵심 요약beta
- 송성문은 24일 애틀랜타전 9회 대타로 나와 1타수 무안타 1삼진을 기록했다.
- 송성문은 이틀 연속 대타로 출전했지만 안타를 추가하지 못해 시즌 타율은 0.226, OPS는 0.622로 떨어졌다.
- 샌디에이고는 9회 추격에 실패해 애틀랜타에 5-6으로 패하며 2연패에 빠졌고, 크리스 세일은 6이닝 11탈삼진으로 시즌 11승을 올렸다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 송성문(샌디에이고 파드리스)이 이틀 연속 대타로 타석에 섰으나 안타를 생산하지 못했다.
송성문은 24일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 트루이스트 파크에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 애틀랜타 브레이브스와의 원정경기에 교체 출전해 1타수 무안타 1삼진에 그쳤다.
선발 명단에서 제외된 송성문은 팀이 5-6으로 뒤진 9회초 선두타자 프레디 페르민 대신 대타로 투입됐다. 애틀랜타 마무리 레이셀 이글레시아스를 상대한 송성문은 1볼-2스트라이크 상황에서 5구째 떨어지는 체인지업에 헛스윙 삼진으로 물러났다. 안타를 추가하지 못한 송성문의 시즌 타율은 0.226(93타수 21안타)으로 떨어졌고, OPS(출루율+장타율)도 0.622로 하락했다.
샌디에이고는 9회 마지막 기회를 살리지 못하고 5-6으로 패했다. 이틀 연속 한 점 차 패배를 당하며 2연패의 늪에 빠졌다.
애틀랜타 선발 크리스 세일은 6이닝 동안 삼진 11개를 솎아내며 5안타 3실점으로 호투해 시즌 11승(6패)째를 챙겼다. 세일은 개인 통산 94번째 두 자릿수 탈삼진을 기록하며 이 부문 메이저리그 통산 공동 7위에 이름을 올렸다.
psoq1337@newspim.com