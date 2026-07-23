[KLPGA] 챔피언스투어 'KLPGA 2026 KBI그룹·경북건설협회 인비테이셔널' 조인식 개최

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=한국여자프로골프협회(KLPGA)가 KBI그룹, 대한건설협회 경상북도회와 함께 챔피언스투어를 개최한다.

지난 21일 KLPGA가 서울 강동구에 위치한 KLPGA 빌딩에서 KBI그룹, 대한건설협회 경상북도회와 함께 챔피언스투어 'KLPGA 2026 KBI그룹·경북건설협회 인비테이셔널'의 조인식을 개최했다.

KBI그룹(회장 박한상)과 대한건설협회 경상북도회(회장 박한상 겸직)가 공동 주최하는 'KLPGA 2026 KBI그룹 · 경북건설협회 인비테이셔널'은 오는 10월 27일(화)부터 이틀간 세종시 산울동에 위치한 세종필드 골프클럽에서 총상금 7천만 원 규모로 펼쳐진다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=조인식에 참석한 KLPGA 김순희 수석부회장, KBI그룹 박한상 회장(왼쪽부터) [사진=KLPGA] 2026.07.23 iaspire@newspim.com

2026시즌 챔피언스투어의 마지막 일정으로 진행되는 본 대회는 챔피언스투어 상금순위 상위 60명의 선수들이 출전해 시즌의 대미를 장식할 뜻깊은 무대가 된다.

조인식에 참석한 KBI그룹 박한상 회장은 "KLPGA 챔피언스투어의 시즌 최종전을 함께 개최하게 되어 매우 뜻깊게 생각한다. 선수들에게는 최고의 무대가 되고, 골프 팬들에게는 시즌을 마무리하는 감동의 축제가 될 수 있도록 적극 지원하겠다."면서 "앞으로도 KLPGA와 함께 대한민국 골프 산업 발전과 스포츠 문화 활성화에 기여하고, 스포츠와 의료가 함께하는 건강한 사회를 만드는 데 지속적으로 노력하겠다."고 밝혔다.

공동 주최사로 나서는 대한건설협회 경상북도회의 임춘수 처장 역시 "다양한 사회공헌 활동에 관심을 기울여 온 대한건설협회 경상북도회는 이번 대회를 통해 건설산업의 긍정적인 가치와 상생의 철학을 전국에 알리고, 스포츠와 지역경제가 함께 성장하는 의미 있는 계기가 되기를 기대한다."고 말했다.

이에 KLPGA 김상열 회장은 "KBI그룹과 대한건설협회 경상북도회와 함께 과거 한국 여자 골프의 영광을 만든 선수들이 다시 한번 경쟁을 펼칠 수 있는 무대인 챔피언스투어를 개최해 진심으로 기쁘다."면서 "선수들이 최고의 플레이를 펼쳐 유종의 미를 거둘 수 있도록 KLPGA도 최선을 다하겠다."고 화답했다.

KBI그룹은 소재, 전선, 자동차부품, 건설, 환경·에너지 등 다양한 산업 분야에서 사업을 전개하는 종합기업그룹으로 지속적인 기술혁신과 미래 성장동력을 확보하며 대한민국 산업 발전에 기여하고 있다. 또한, ESG 경영과 사회공헌 활동으로 문화·예술·스포츠 분야에 대한 지속적인 후원을 통해 건강한 스포츠 문화 조성과 지역사회 발전에 적극 참여하고 있다. 특히, 보건복지부 지정 회복기 재활의료기관인 갑을구미재활병원을 운영하며 전문 재활치료와 지역사회 의료서비스 제공을 통해 국민 건강 증진에도 기여하고 있다.

공동주최사인 대한건설협회 경상북도회는 경상북도 지역 건설산업의 발전과 회원사의 경쟁력 강화를 위해 설립된 건설업계 대표 단체로 회원사의 권익 보호와 제도 개선, 건설기술 발전, 지역경제 활성화를 위한 다양한 사업을 추진하고 있다. 특히, 건설산업의 지속 가능한 성장과 지역사회 발전을 위해 노력하고 있으며, 스포츠·문화 분야와의 협력을 통해 지역경제 활성화와 사회적 가치 확산에도 기여하고 있다.

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