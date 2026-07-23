임만균 서울시의장, 도시철도 사업 조속 추진 요청…"균형발전 핵심"

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여장권 서울시 교통실장 면담…난곡·서부선 등 적극 협조 약속

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 임만균 서울시의회 의장은 23일 여장권 서울시 교통실장과 면담을 갖고 난곡선·서부선 등 서울에서 진행되고 있는 도시철도 사업의 조속한 추진을 당부했다.

도시철도 사업별 진행 상황을 청취한 임 의장은 "도보·마을버스로 20~30분 나가서야 비로소 지하철을 탈 수 있는 대중교통 소외지역 주민들에게 '경전철'은 필수 인프라"라며 "예비타당성 조사가 진행되고 있는 난곡선도 그 중 하나로, 지역주민이 20여 년을 염원해 온 숙원사업인 만큼 통과에 적극적으로 나서 달라"고 요청했다.

임만균 서울시의회 의장이 23일 여장권 서울시 교통실장과 면담하고 있다. [사진=서울시의회]

현재 추진되고 있는 도시철도 사업 중 면목선(청량리~신내)과 위례신사선(위례신도시~신사역)은 기본계획 수립, 난곡선(보라매공원역~난향)은 예비타당성 조사 중이다. 서부선(서울대입구역~새절역)은 민간투자사업 우선협상대상자 모집을 위한 준비와 함께 재정사업까지 포함하는 검토도 병행해 진행되고 있다.

강북횡단선(목동역~청량리역), 서남선(마곡나루역~가산디지털단지역·서부트럭터미널~당산역)은 제3차 도시철도망 구축계획에 반영돼 추진 중이다.

임 의장은 "도시철도 관련 특별위원회 구성, 대도시광역교통위원회에 올라가 있는 '제3차 도시철도망 구축계획' 올 하반기 중 승인 등을 위해서도 서울시의회가 적극 협조할 것"이라고 강조했다.

지난 10일 서울시는 '내 집 앞 어디서든 10분 도시철도망 구축'을 목표로 한 '제3차 도시철도망 구축계획'을 수립하고 교통 대전환 시대를 열겠다고 밝힌 바 있다.

임 의장은 "도시철도는 서울의 균형발전의 핵심"이라며 "정치적 이해관계를 떠나 도시철도는 시민 생활 가장 가까이서 이동권을 보장해 주는 기반 시설이자 삶의 질을 끌어올려 줄 필수 사업인 만큼 추진 중인 노선들이 하루빨리 본궤도에 오를 수 있도록 촘촘히 챙겨 달라"고 말했다.

한편 임 의장은 오는 29일 서울시청 후생동(4층 강당)에서 열릴 '제3차 서울특별시 도시철도망 구축계획 시민공청회'에 참석해 원활한 추진을 요청하고 전문가·시민 의견을 청취할 예정이다.

kh99@newspim.com