에브리봇, 와이즈에이아이와 AI 스마트 실버케어 플랫폼 개발 MOU

AI 핵심 요약beta
- 에브리봇은 23일 와이즈에이아이와 스마트 실버케어 플랫폼 공동 개발 업무협약을 체결했다
- 양사는 에브리봇 자율주행 모빌리티에 와이즈에이아이 의료 특화 AI 플랫폼을 연계해 고령자·이동약자용 스마트 케어 서비스를 발굴·사업화한다
- 에브리봇은 공동 개발 기술을 요양시설·의료기관·공공복지 분야에 적용하고 정부 연구개발 과제 참여와 해외시장 진출도 추진할 계획이다
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요양시설·의료기관·공공복지 분야로 사업 확대 추진
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 에브리봇은 의료 특화 인공지능(AI) 플랫폼 기업 와이즈에이아이와 AI 기반 스마트 실버케어 플랫폼 공동 개발 및 사업화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 23일 밝혔다.
양사는 에브리봇의 AI 자율주행 전동휠체어와 자율주행 로봇 기술에 와이즈에이아이의 의료 특화 AI 플랫폼 기술을 연계할 예정이다. 이를 통해 고령자와 이동약자를 위한 스마트 케어 서비스를 공동 발굴하고 사업화를 추진한다.
와이즈에이아이는 의료 특화 AI 솔루션 'AURA/LAM', AI 콜·챗봇 서비스 'AiU', 환자 관리 자동화 솔루션 등을 보유하고 있다. 회사 측에 따르면 관련 솔루션은 의료기관에 도입됐으며, 정부 연구개발 과제 수행 경험도 보유하고 있다.
에브리봇은 AI 자율주행 기술을 기반으로 전동휠체어와 케어로봇, 퍼스널 모빌리티 등 실버케어 사업을 확대하고 있다. 이번 협약을 통해 AI와 모빌리티, 디지털 헬스케어 기술을 결합한 서비스 모델을 공동 개발할 계획이다.
양사는 단순한 제품 연계를 넘어 고령자와 이동약자의 이동 지원, 건강 관리, 의료기관 연계 등에 적용할 수 있는 사업 모델을 발굴할 예정이다. 구체적인 서비스 구성과 개발 일정은 향후 협의를 통해 정한다.
에브리봇은 공동 개발 기술을 실버케어 시장과 요양시설, 의료기관, 공공복지 분야에 적용할 계획이다. 정부 연구개발 과제 참여와 해외시장 진출도 추진할 예정이다.
dconnect@newspim.com