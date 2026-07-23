세종시, 몽골 볼강 아이막과 '스마트도시·농업·관광' 교류 강화

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 23일 볼강 아이막 대표단과 면담했다.
- 양측은 스마트도시·도시개발·농업·관광·청년교류 협력을 논의했다.
- 세종시는 상호 신뢰를 바탕으로 다양한 분야 협력 확대를 기대했다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 몽골 볼강 아이막 지역과 스마트도시와 도시개발, 문화·관광, 농업 등 다양한 분야에서 지속가능한 협력 기반 마련에 나섰다.
세종시는 조상호 시장이 23일 시청 접견실에서 푸렙어치르 몽골 볼강 아이막 도지사를 비롯한 대표단과 면담을 갖고 우호협력 증진과 교류 활성화 방안을 논의했다고 밝혔다.
시에 따르면 볼강 아이막은 몽골 북부에 위치한 지방정부로, 풍부한 산림과 농축산 자원을 기반으로 성장하고 있다. 특히 최근에는 지방행정 혁신과 관광 활성화 정책을 추진하고 있다.
이날 면담에서는 스마트도시와 도시개발, 농업, 문화·관광, 청년 교류 등 다양한 분야에서 지속 가능한 협력 방안을 논의했다.
볼강 아이막 대표단은 지역의 풍부한 산림 자원과 관광·농축산업의 성장 가능성을 소개하며 상호 협력 의지를 전했다.
시는 이번 면담을 계기로 양 지방정부 간 신뢰를 공고히 하고 도시개발과 행정, 문화·관광 등 다양한 분야에서 협력 기반을 확대할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
푸렙어치르 도지사는 "세종시의 선진적인 도시 행정은 몽골 지방정부에도 많은 시사점을 제공하고 있다"며 "이번 만남을 계기로 양 지역이 다양한 분야에서 실질적인 협력 성과를 만들어가길 기대한다"고 말했다.
조 시장은 "세종시와 볼강 아이막은 미래지향적인 협력 파트너로 성장할 충분한 잠재력을 갖고 있다"며 "경제·문화·관광 교류는 물론 도시개발과 행정 분야에서도 지속적인 교류를 확대해 양 지역 주민들에게 실질적인 도움이 되는 협력사업을 발굴해 나가겠다"고 밝혔다.
vincent977@newsplm.com