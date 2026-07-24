[오늘날씨] 수도권·강원도 중심 비...일부 지역 무더위·열대야

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 24일 수도권·강원도에 비가 오겠다
- 충청권·남부·제주도는 소나기와 무더위 지속되겠다
- 전국 낮 최고 28~38도로 폭염·열대야 계속되겠다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 금요일인 24일은 수도권과 강원도 중심으로 비가 오겠다. 충청권과 남부지방, 제주도는 무더위와 열대야에 유의해야겠다.
기상청에 따르면 이날 중부지방이 대체로 흐리고 남부지방과 제주도는 가끔 구름이 많겠다. 수도권과 강원도는 비가 오는 곳이 있겠다. 오후부터 저녁 사이 충청권과 남부지방은 소나기가 오는 곳이 있겠다.
예상 강수량은 서해5도 30~80mm, 서울·인천·경기 20~60mm, 강원내륙·산지 20~60mm, 강원동해안 5~30mm 이다.
소나기에 의한 예상 강수량은 대전·세종·충남, 충북, 전북, 대구·경북내륙·북동산지 5~40mm, 광주·전남 5~30mm이다.
아침 최저기온은 22~26도로 예상된다. ▲서울 24도 ▲인천 24도 ▲수원 24도 ▲춘천 23도 ▲강릉 25도 ▲청주 26도 ▲대전 24도 ▲전주 25도 ▲광주 26도 ▲대구 26도 ▲부산 25도 ▲울산 25도 ▲제주 27도다.
낮 최고기온은 28~38도가 전망된다. ▲서울 29도 ▲인천 28도 ▲수원 30도 ▲춘천 29도 ▲강릉 32도 ▲청주 32도 ▲대전 32도 ▲전주 34도 ▲광주 34도 ▲대구 35도 ▲부산 32도 ▲울산 35도 ▲제주 33도다.
바다 물결은 서해·남해·동해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
gdy10@newspim.com