전북자치도교육청, 스마트폰 쉼표학교 추진…단계별 운영체계 구축

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내달 14일까지 준비학교 5개교 공모, 2029년까지 희망학교 60개교 확대

학생생활규칙 개정·대체프로그램 운영…학교·가정·지역 협력 기반 마련

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도교육청은 학생들의 건강한 디지털 이용 문화를 조성하기 위한 '스마트폰 쉼표학교' 운영을 위해 올 하반기 준비학교 5개교를 공개 모집한다고 23일 밝혔다.

도교육청은 학생들이 스마트폰을 스스로 조절하며 사용할 수 있도록 돕는 '스마트폰 쉼표학교' 4개년(2026~2029년) 운영계획을 수립하고 단계별 추진 로드맵을 마련했다.

전북자치도교육청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.07.23 lbs0964@newspim.com

이에 따라 올해 준비학교 5개교를 시작으로 오는 2027년 도전학교 20개교, 2028년 거점학교 40개교, 2029년 희망학교 60개교 이상으로 참여 학교를 단계적으로 확대할 예정이다.

준비학교는 내달 14일까지 공모를 통해 선정하며 학생생활규칙 개정, 오프라인 대체 프로그램 개발, 가정·지역 연계 교육 등 본격 운영을 위한 기반을 마련한다.

2027년 도전학교는 학칙 개정과 함께 보드게임, 신체활동, 독서토론 등 대체 프로그램과 디지털 시민성 교육을 시범 운영한다. 또 전북학생의회 학생자문단이 정책 설계에 참여하도록 할 계획이다.

2028년에는 시군별 1개교 이상을 포함한 거점학교 40개교로 확대해 검증된 운영 모델을 확산하고 지역협의체 정례화와 업무협약 확대, 2차 효과성 평가를 병행한다.

2029년에는 희망학교 60개교 이상으로 자율 확산해 도내 전면 시행에 나서고 우수 운영 모델을 표준 매뉴얼로 제작해 전국에 공유할 예정이다.

전북교육청은 오는 11월 공청회와 사업설명회를 열어 정책 취지를 설명하고 학교 현장의 이해와 참여를 높일 방침이다.

스마트폰 쉼표학교는 스마트폰 사용을 일률적으로 금지하는 방식이 아니라 학생 스스로 사용 시간을 조절하도록 돕는 정책이다. 합리적인 사용기준 마련, 대체·성장 경험 제공, 거버넌스 구축을 3대 전략으로 추진한다.

장기영 미래교육과장은 "스마트폰 쉼표학교는 학생 스스로 스마트폰을 조절하는 힘을 기르는 정책"이라며 "학교와 가정, 지역사회가 함께 건강한 디지털 문화를 만들 수 있도록 단계적으로 지원을 확대해 나가겠다"고 말했다.

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