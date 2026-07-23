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카카오페이證 "2000만 투자 시대 열겠다…K-주식 세계화 목표"

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  • 카카오페이증권이 23일 AI 기반 투자 에이전트로 국내 투자 인구를 3년 내 2000만명으로 확대하겠다고 밝혔다.
  • 이 회사는 설명 가능한 AI와 자체 인프라로 신뢰성을 높이고, 미국 시버트파이낸셜과 협력해 해외 투자자의 한국 주식 투자를 늘리겠다고 했다.
  • 또 결혼·출산 시 10만원 상당 주식 증정으로 국민이 태어나는 순간부터 자본시장에 참여하는 환경을 만들겠다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

카카오증권, 3년 내 투자자 2000만명 목표 제시
美 시버트와 손잡고 'K-주식의 세계화' 추진키로
내년부터 모든 신생아에 10만원 상당 주식 증정

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 카카오페이증권이 인공지능(AI)을 앞세워 국내 투자 인구를 3년 안에 2000만명으로 늘리겠다는 청사진을 내놨다.

모든 이용자에게 '1인 1 AI 투자 에이전트'를 제공해 투자 문턱을 낮추고, 미국 증권사와 협력해 해외 개인투자자의 한국 주식 투자도 확대한다는 구상이다.

신호철 카카오페이증권 대표는 23일 서울에서 열린 기자간담회에서 "대한민국 국민 3명 중 2명은 아직 자본시장 밖에 있다"며 "계좌를 많이 만드는 것이 목표가 아니라 더 많은 국민이 제대로 투자하고 자산을 키우는 시대를 만들고 싶다"고 밝혔다.

신 대표는 국내 투자 인구가 1400만명 수준에 머물고 있는 이유로 투자에 대한 높은 진입장벽을 꼽았다. 그는 "사람들이 투자하지 않는 이유는 돈이 없어서가 아니라 어렵기 때문이고, 무섭기 때문이며, 혼자라고 느끼기 때문"이라며 "카카오페이증권은 증권 계좌를 만드는 것을 넘어 투자를 시작하는 문턱 자체를 없애는 플랫폼이 되고자 한다"고 말했다.

신호철 카카오페이증권 대표가 23일 기자간담회에서 발표하고 있다. [사진=카카오페이증권] 2026.07.23 plum@newspim.com

카카오페이증권은 이를 위해 '1인 1 AI 투자 에이전트'를 핵심 전략으로 제시했다. AI가 이용자의 자산 현황과 투자 성향, 생애주기를 분석해 개인 맞춤형 투자 정보를 제공하고 투자 과정에서 생기는 궁금증과 고민을 함께 해결하는 조력자 역할을 맡는다는 구상이다.

신 대표는 "진짜 중요한 것은 계좌를 가진 사람이 제대로 돈을 버는 것"이라며 "좋은 상품을 만나는 것보다 자신을 잘 이해하고 제대로 된 금융 교육을 받는 것이 투자의 출발점이라고 생각한다"고 말했다.

이어 "AI는 금융상품을 권유하는 데 그치지 않고 금융지식과 투자 원칙을 함께 제공해야 한다"며 "초보 투자자에게는 투자의 첫 단계를 안내하고 경험이 많은 투자자에게는 더 깊이 있는 정보를 제공하는 개인 맞춤형 투자 에이전트를 만들겠다"고 설명했다.

카카오페이증권은 AI 신뢰성을 높이기 위한 기술도 함께 도입한다. 생성형 AI의 한계로 꼽히는 환각(할루시네이션)을 최소화하기 위해 '설명 가능한 AI(XAI)'를 적용하고, 검증된 데이터와 온톨로지, 지식 그래프 기반 기술을 활용해 정보의 신뢰도를 높일 계획이다. 자체 AI 인프라를 구축해 개인정보 보호와 서비스 안정성도 강화한다.

신 대표는 "기술의 목적은 더 똑똑한 AI를 만드는 것이 아니라 고객이 신뢰하고 투자할 수 있도록 만드는 데 있다"며 "AI가 왜 그런 판단을 했고 어떤 데이터를 기반으로 답했는지 고객이 이해하고 믿을 수 있어야 한다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신호철 카카오페이증권 대표가 23일 기자간담회에서 발표하고 있다. 2026.07.23 plum@newspim.com

해외 투자자에게 한국 주식 시장을 연결하는 'K-주식 세계화' 전략도 공개했다. 카카오페이증권은 미국 나스닥 상장 금융회사인 시버트파이낸셜(Siebert Financial)과 전략적 파트너십을 맺고 미국 개인투자자의 한국 주식 거래를 지원할 계획이다.

카카오페이증권의 플랫폼과 콘텐츠, 투자 커뮤니티 역량에 시버트의 미국 시장 네트워크를 결합해 한국 주식의 글로벌 관문을 구축하겠다는 목표다.

신 대표는 "우리는 K팝과 드라마를 세계로 수출했지만 한국 기업의 가치는 아직 충분히 세계로 수출되지 못했다"며 "한국 기업에 투자하고 싶어도 해외 개인투자자가 쉽게 접근할 수 있는 길은 많지 않다"고 말했다.

이어 "단순히 한국 주식을 해외에서 거래하게 하는 것이 아니라 한국 기업의 가치를 더 많은 글로벌 투자자에게 제대로 알리고 연결하는 것이 목표"라며 "한국 자본시장을 세계와 연결하는 길을 책임 있게 만들어가겠다"고 자신했다.

양사는 한국과 미국의 시차를 고려해 미국 규제 체계 안에서 24시간 거래가 가능한 토큰화 방식도 검토하고 있다. 다만 사업 구조와 시행 시점은 아직 확정되지 않았으며 국내외 법률과 규제, 투자자 보호 원칙을 전제로 신중하게 추진한다는 방침이다.

이와 함께 카카오페이증권은 올해 결혼하는 부부에게 최대 10만원 상당의 주식을 축의금으로 지급하는 데 이어 내년부터 태어나는 모든 신생아에게도 10만원 상당의 주식을 선물하는 프로젝트를 추진한다고 밝혔다.

신 대표는 "태어나는 순간부터 모든 대한민국의 국민이 자본시장의 일원이 되는 나라를 꿈꾼다"며 "그리고 그 첫 자산이 아기에게는 가장 좋은 금융 교육이 될 것이라 믿는다"고 했다. 그러면서 "아기가 태어난 날, 결혼하는 날, 첫 사회생활을 시작하는 날, 그 모든 시작에 저희 카카오페이 증권이 함께하도록 하겠다"고 전했다.

신호철 카카오페이증권 대표가 23일 기자간담회에서 기자들의 질문에 답변하고 있다. [사진=카카오페이증권] 2026.07.23

plum@newspim.com

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