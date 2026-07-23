신한투자증권, 'SOL LINK 계좌' 국내주식 입고 이벤트

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순입고액 따라 최대 15만원 지급



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 신한투자증권은 '신한 SOL LINK 계좌' 고객을 대상으로 오는 11월 30일까지 국내주식 입고 이벤트를 진행한다고 23일 밝혔다.

신한 SOL LINK 계좌는 하나의 계좌로 은행 거래와 주식투자를 이용할 수 있는 상품이다. 온라인 기본 수수료는 국내주식 0.01%, 미국주식 0.07%다.

이벤트 대상은 신한 SOL LINK 계좌를 보유한 만 19세 이상 내국인 개인 고객이다. 신한 슈퍼SOL 애플리케이션에서 이벤트를 신청한 뒤 국내주식을 500만원 이상 거래해야 한다.

[사진=신한투자증권]

입고 및 거래 실적으로 인정되는 상품은 코스피·코스닥 상장주식과 상장지수펀드(ETF), 상장지수증권(ETN)이다. 주식워런트증권(ELW), 한국장외주식시장(K-OTC), 코넥스, 금 현물과 해외주식 거래 실적은 제외된다.

신한투자증권은 조건을 충족한 고객에게 현금 랜덤 지급, 순입고액별 지원금, 테슬라 모델3 추첨권 등 3가지 혜택을 제공한다.

SOL LINK 계좌의 국내주식 순입고액이 1원 이상이고 국내주식을 500만원 이상 거래한 고객에게는 3000원부터 최대 1000만원까지 현금을 무작위로 지급한다.

순입고액에 따른 지원금은 1000만원당 1만5000원이다. 순입고액이 1억원 이상이면 최대 한도인 15만원을 받을 수 있다.

테슬라 모델3 추첨권은 순입고액에 따라 차등 지급한다. ▲1원 이상 1000만원 미만 1장 ▲1000만원 이상 5000만원 미만 3장 ▲5000만원 이상 1억원 미만 7장 ▲1억원 이상 5억원 미만 15장 ▲5억원 이상 30장이다. 신한투자증권은 이벤트 종료 후 추첨을 통해 1명에게 차량을 제공할 예정이다.

이벤트는 신한 SOL LINK 계좌를 통해서만 참여할 수 있으며 신한 슈퍼SOL 앱에서 별도로 신청해야 한다. 순입고 실적 산정 방식과 거래 조건 등 세부 내용은 앱 내 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

신한투자증권 관계자는 "신한 SOL LINK 계좌는 은행 거래와 주식투자를 연결한 상품"이라며 "이번 이벤트를 통해 신한투자증권과 신한 슈퍼SOL의 금융 서비스를 이용할 기회를 제공하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com