대전 갑천생태호수공원 '여름 물놀이장' 문 연다

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전 갑천생태호수공원이 도심 속 피서 공간으로 변신한다. 대전시는 오는 24일부터 다음 달 23일까지 어린이 물놀이장과 바닥분수 등 물놀이형 수경시설 3곳을 운영한다고 23일 밝혔다.

이번 물놀이 시설은 갑천생태호수공원이 지난 3월 대전시 관리 체계로 전환된 이후 처음 마련한 여름철 프로그램이다. 가족 단위 방문객에게 가까운 휴식 공간을 제공하고 공원 이용을 활성화하기 위해 추진됐다.

대전 갑천생태호수공원에 마련된 어린이 물놀이장. [사진=대전시] 2026.07.23 nn0416@newspim.com

운영 시설은 북측 어린이 물놀이장과 남측 바닥분수, 남측 강수욕장이다. 어린이와 가족들이 수심이 낮은 공간에서 물놀이를 즐기며 더위를 식힐 수 있도록 조성됐다.

어린이 물놀이장은 오전 10시부터 오후 4시 40분까지 운영된다. 바닥분수와 강수욕장은 오전 11시부터 오후 4시 40분까지 이용할 수 있다.

각 시설은 40분간 가동한 뒤 20분 동안 시설 상태와 안전 여부를 점검하는 방식으로 운영된다. 매주 월요일과 비가 내리는 날에는 시설 점검과 안전사고 예방을 위해 문을 닫는다.

대전시는 안전관리요원과 시설관리원 등 모두 12명을 현장에 배치한다. 구급함을 비치하고 이용수칙을 안내하는 한편, 시설물을 수시로 점검해 사고를 예방할 계획이다.

수질 관리도 강화한다. 운영 기간 매일 수질검사와 유리잔류염소 측정을 실시하고 새 물을 공급한다. 시설 운영 전후에는 급·배수시설과 여과·소독설비 등을 점검해 쾌적한 이용 환경을 유지할 방침이다.

박영철 대전시 녹지농생명국장은 "갑천생태호수공원에서 처음 선보이는 물놀이 시설인 만큼 시민들이 안심하고 이용할 수 있도록 안전과 수질 관리에 만전을 기하겠다"며 "무더운 여름 가족과 함께 공원을 찾아 시원한 시간을 보내길 바란다"고 말했다.

nn0416@newspim.com