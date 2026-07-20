대전시 "중소기업 대출금리 최대 3.5% 인하…27일부터 신청"

AI 핵심 요약beta
- 대전시가 20일 IBK기업은행과 이차보전 금리우대 협약을 체결했다
- 중소기업은 경영안정자금 대출 시 최대 3.5% 금리 인하를 받을 수 있다
- 자금 지원은 27일부터 온라인 신청하며 예산 소진 시 조기 마감된다
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전지역 중소기업이 경영안정자금 대출을 받을 경우 최대 3.5%의 금리 인하 혜택을 받을 수 있게 됐다.
대전시는 IBK기업은행과 '중소기업 이차보전 금리우대 업무협약'을 체결하고 오는 27일부터 하반기 자금 지원 신청을 받는다고 20일 밝혔다.
지원 대상 기업이 대전지역 IBK기업은행 영업점에서 중소기업 경영안정자금을 대출받으면 대전시의 이차보전 지원과 IBK기업은행의 추가 우대금리가 함께 적용된다.
이에 따라 기업은 기존 대전시의 이차보전 지원 1.5~2.5%에 IBK기업은행의 최대 1% 금리 감면을 더해 최대 3.5%의 금리 인하 효과를 받을 수 있다.
이차보전은 대출이자의 일부를 지방자치단체 등이 지원해 기업의 이자 부담을 낮추는 제도다.
이번 협약은 고환율과 고금리로 자금 조달에 어려움을 겪는 지역 중소기업의 금융 부담을 줄이고 경영 안정을 지원하기 위해 마련됐다.
대전시는 올해 하반기 50개 이상의 지역 기업이 금리 우대 혜택을 받을 것으로 보고 있다.
자금 지원을 희망하는 기업은 오는 27일부터 대전일자리경제진흥원 누리집을 통해 온라인으로 신청하면 된다. 지원 자금이 소진될 경우 신청은 조기에 마감될 수 있다.
권경민 대전시 기업지원국장은 "지역 중소기업의 대출이자 부담을 실질적으로 낮추기 위한 협약"이라며 "기업의 성장 기반을 강화하고 지역경제에 활력을 불어넣을 수 있도록 금융 지원을 확대하겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com