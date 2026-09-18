현대차증권, 임금 2.5% 인상 및 자사주 500주 지급

AI 핵심 요약beta
- 현대차증권이 16일 2026년 임금협약을 조인했다.
- 임직원 연봉을 평균 2.5% 올리고 자사주 500주를 지급했다.
- 임금피크제 지급률을 350%로 높이고 OT를 15시간으로 줄였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
고정 OT 축소 등 실질적 근로 조건 개선
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 현대차증권은 지난 16일 서울 여의도 본사 사옥에서 노사 관계자들이 참석한 가운데 '2026년 임금협약 조인식'을 진행했다고 18일 밝혔다.
이번 협약에 따라 현대차증권 임직원의 연봉은 임금 총액 기준 평균 2.5% 인상된다. 회사는 직원들의 사기 진작과 동기 부여를 위해 자사주 500주도 지급한다.
실질적인 보상 확대와 근무 만족도 제고를 위한 제도 개선도 이뤄졌다. 임금피크제 적용 기간(5년) 총 지급률을 340%에서 350%로 10% 인상했으며, 이는 임금피크제를 도입한 증권사 중 최고 수준이다.
월 고정 OT(초과근무) 시간은 기존 20시간에서 15시간으로 축소한다. 이 밖에도 기업의 사회적 책임을 이행하기 위해 최대 1000만원을 기부하는 '노사 공동 사회공헌 프로그램을 연내 시행하기로 합의했다.
앞서 현대차증권 노사는 지난달 26일 임금 협약안에 잠정 합의한 바 있다. 이어 이달 2일 진행된 조합원 찬반투표에서 재적 조합원의 88%의 인원이 참여해 95.3%의 찬성률로 잠정 합의안이 최종 가결됐다.
현대차증권 관계자는 "상호 신뢰와 존중을 바탕으로 협상에 임한 덕분에 원만하게 임금 교섭을 마무리할 수 있었다"며 "앞으로도 회사와 직원이 함께 성장할 수 있도록 협력하며 모범적인 노사 문화를 구축해 나가겠다"고 전했다.
이재진 전국사무금융서비스노동조합 위원장은 "현대차증권은 매년 증권업계에서 가장 먼저 임단협을 체결하며 노사관계의 모범이 되고 있는 회사"라며 "노사 간 상호 신뢰를 바탕으로 협력적인 관계를 유지하고 있는 만큼, 앞으로도 선진적인 노사 문화를 이어갈 수 있도록 함께 노력하겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com