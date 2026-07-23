합수본, 중앙선관위 등 압수수색…"투표율 허위입력 정황 발견"

AI 핵심 요약beta
- 검경 합동수사본부가 23일 중앙선관위 등 압수수색을 통해 투표율 조작 정황을 수사했다.
- 지역 선관위 실무자들이 투표자 수 오입력 은폐 위해 전산 통계를 임의 수정한 정황이 확인됐다.
- 투표율 조작이 사실로 드러날 경우 과거 선거까지 포함한 선거 관리 전반으로 수사가 확대될 가능성이 있다.
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[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 6·3 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태의 진상 규명을 위한 검경 합동수사본부(본부장 김태훈 차장검사)가 중앙선거관리위원회 직원들의 투표율 조작 정황을 발견하고 강제수사에 나섰다.
합수본은 23일 언론 공지를 통해 "중앙선관위 등에 대한 1차 압수수색 이후 선거일 투표용지 부족상황의 진상규명을 위한 추가 증거 확보를 위해 오늘 중앙선관위, 송파구, 강남구, 서초구 선관위 등을 압수수색 중에 있다"고 밝혔다.
이어 "이번 지방선거에서 중앙선관위, 경기도 선관위 관계자들의 투표율 허위 입력 정황을 발견하고, 공전자기록위작 및 공무집행방해 혐의로 대상자들에 대한 압수수색도 함께 진행 중"이라고 덧붙였다.
합수본은 지역 선관위 실무자들이 투표자 수 오입력 실수를 은폐하기 위해 전산상 통계 수치를 임의로 수정한 정황을 확인한 것으로 알려졌다.
앞서 합수본은 지난달 11일 중앙선관위, 지난달 24일 서울시·송파구 선관위 관계자 사무실 등을 압수수색하며 선거 당일 각 선관위의 대응 정황을 파악하는 데 주력했다.
합수본은 압수물 분석을 마치는 대로 선관위 실무자들을 불러 투표율 허위 입력 경위 등을 확인할 방침이다.
선관위의 투표율 조작 정황이 사실로 확인될 경우, 이번 투표용지 부족 사태에 대한 수사가 과거 선거에서의 투표율 조작 여부 등 선거 관리 전반으로 확대될 가능성도 배제할 수 없을 것으로 보인다.
hong90@newspim.com