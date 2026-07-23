하이브, 한국패션협회와 MOU…K팝 기반 패션 산업 협력

AI 핵심 요약beta
- 하이브가 22일 한국패션협회와 K패션 협력 MOU를 체결했다.
- 양측은 K팝 IP 기반 패션 상품 생산 체계를 구축해 새 비즈니스 기회를 발굴한다.
- 콘텐츠와 제조 산업 연계를 강화해 K패션 글로벌 경쟁력과 국내 제조 기반을 높일 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 하이브가 한국패션협회와 엔터테인먼트 및 패션 산업 간 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 23일 밝혔다.
지난 22일 진행된 이번 업무협약은 한국패션협회가 산업통상부 지원으로 서울 코엑스에서 개최한 '2026 K패션 커넥트 행사의 일환으로 진행됐다.
K팝과 K패션 산업을 각각 대표하는 하이브와 한국패션협회가 각자의 전문성과 산업적 역량을 바탕으로 K팝 지식재산(IP) 기반 패션 상품과 연관 산업의 성장을 도모하기 위해 추진됐다.
양측은 이번 협약을 계기로 아티스트 IP를 활용해 국내 우수 제조 기업과 협력하는 K패션 상품 생산 체계를 구축함으로써 새로운 비즈니스 기회를 발굴하는 한편, 콘텐츠와 제조 산업 간 연계를 강화해 산업 전반의 경쟁력을 높여 나갈 계획이다.
유동주 하이브 뮤직그룹 APAC 대표는 "K팝은 이제 음악을 넘어 다양한 산업과 연결되며 새로운 가치를 만들어가고 있다"며 "한국패션협회와 함께 국내 우수 제조 기업과의 협력을 확대하고, K팝 IP를 기반으로 한 패션 비즈니스의 새로운 가능성을 만들어가겠다"고 밝혔다.
성래은 한국패션협회장은 "K팝이 전 세계에 한국의 문화와 정체성을 알려왔다면, 패션은 이를 일상 속에서 경험하고 소비하게 하는 산업"이라고 말했다.
이어 "이번 협약은 엔터테인먼트와 패션 산업이 각자의 영역을 넘어 유기적으로 협력하는 의미 있는 사례로, K패션의 글로벌 경쟁력 강화와 국내 제조 기반 활성화에 실질적인 계기가 될 것"이라고 덧붙였다.
alice09@newspim.com