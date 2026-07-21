'하이브 새 걸그룹' 튜이드, 8월 데뷔 전 앨범 전곡 무대 공개

AI 핵심 요약beta
- 하이브 새 걸그룹 튜이드가 21일 데뷔 전 전곡 공개를 예고했다.
- 튜이드는 8월 1일과 2일 서울 마포구서 프리뷰 행사를 연다.
- ABD는 체험형 프로그램을 준비하고 위버스 응모를 받는다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 하이브 새 걸그룹 튜이드가 정식 데뷔에 앞서 앨범 전곡을 공개하는 파격 프로모션을 진행한다.
21일 하이브 뮤직그룹 레이블 ABD에 따르면 튜이드는 오는 8월 1, 2일 양일간 서울 마포구 레이어스튜디오11에서 '튜이드 익스클루시브 프리뷰-플레이그라운드(TUIDE EXCLUSIVE PREVIEW-PLAYGROUND)'를 개최한다.
튜이드는 이날 무대에 올라 데뷔 앨범의 전곡 퍼포먼스를 선보인다. 데뷔 일자는 물론 멤버들의 얼굴과 프로필조차 아직 베일에 싸인 상태에서 예고된 파격 행보다.
음악과 무대로 먼저 팬들에게 첫인사를 건네는 이들의 이색 프로모션에 관심이 쏠린다.
다만 미발매 음원이 처음 공개되는 현장인 만큼 사진 촬영을 비롯한 영상 녹화, 음성 녹음, 라이브 스트리밍 등은 제한된다.
대신 튜이드의 다채로운 색깔을 직접 느낄 수 있는 체험형 프로그램이 여럿 준비됐다. 단순 관람 이상의 즐거운 경험을 선사하는 장이 될 것으로 기대된다.
ABD는 "'플레이그라운드'는 튜이드를 누구보다 먼저 발견하는 설렘과 기쁨의 자리가 될 것"이라며 "가요계 새로운 물결을 일으킬 일곱 멤버의 시작에 많은 응원 부탁드린다"라고 말했다.
'플레이그라운드' 참석을 희망하는 사람은 글로벌 팬 플랫폼 위버스(Weverse)의 튜이드 커뮤니티에서 응모하면 된다.
ABD는 오는 26일까지 사전 신청한 사람 가운데 추첨을 통해 당일 행사에 초대할 예정이다.
튜이드는 하이브 뮤직그룹 신규 레이블 ABD의 첫 걸그룹이다. 팀명은 '흐름을 조율하다'라는 의미의 '튠 더 타이드(Tune the tide)'에서 따왔다. 세상의 다양한 흐름을 경험하고 조율해 새로운 즐거움을 만들어내겠다는 포부가 담겼다.
alice09@newspim.com