하이브 새 걸그룹은 7인조 '튜이드'…하반기 데뷔

AI 핵심 요약beta
- 하이브 레이블 ABD가 20일 첫 걸그룹 튜이드를 공개했다
- 7인조 튜이드는 흐름을 조율해 새 즐거움 만들겠다는 포부를 밝혔다
- 인스타 비공개 운영 등 이색 행보와 한성수 총괄 프로듀싱으로 관심이 쏠렸다
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 하이브 뮤직그룹 신규 레이블 ABD가 첫 걸그룹 튜이드(TUIDE)를 선보인다.
ABD는 20일 튜이드의 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널을 개설하고 팀 로고 모션을 게재했다. 이들은 올 하반기 가요계 데뷔를 확정지었다.
로고 모션은 서로 다른 색이 물 흐르듯 자연스럽게 확산하고, 더욱 다채로운 빛깔을 만들어내는 과정 속에서 팀명과 로고가 드러나는 영상이다.
팀명 튜이드는 '흐름을 조율하다'라는 의미의 '튠 더 타이드(Tune the tide)'에서 따왔다.
세상의 다양한 흐름을 경험하고 조율해 새로운 즐거움을 만들어내겠다는 포부가 담겼다. 서희, 서연, 엘레나, 지아, 사키, 세아, 이하늬 총 7명의 멤버들은 각자의 개성을 자유롭게 펼치는 동시에 서로 유연하게 어우러지며 조화로운 목소리를 들려줄 예정이다.
튜이드는 데뷔 프로모션부터 자신들만의 방식으로 새로운 흐름을 만들어간다. ABD에 따르면 이들의 팀 공식 인스타그램 계정은 21일부터 당분간 비공개로 운영된다. 팀의 이색적인 소통 행보에 벌써부터 대중의 관심이 모인다.
ABD는 레이블별 전문성과 자율성을 강화하는 하이브의 '멀티 레이블 전략' 일환으로 설립됐다.
사명은 브랜드 슬로건인 '어 볼드 드림(A Bold Dream, 담대한 꿈)'의 약자로, 'A와 B 다음 C가 아닌 D를 상상하는' 유연하고 경쾌한 발상의 크리에이티브를 지향한다.
튜이드의 총괄 프로듀싱은 한성수 마스터 프로페셔널(Master Professional, MP)이 맡는다.
세븐틴, 애프터스쿨, 아이즈원, 투어스 등 여러 K팝 아티스트를 성공적으로 키워낸 한 MP의 제작 역량과 탄탄한 하이브의 글로벌 인프라가 결합해 음악 시장에 어떤 활력을 불어넣을지 주목된다.
alice09@newspim.com