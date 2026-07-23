스마트공장 기술기업 따로 집계한다...정부, 첫 산업분류 시행

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AI·로봇·스마트센서 등 34개 업종 구분

기업 실태조사·전문기업 지정에 활용

스마트제조혁신법 전면 개정도 추진

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 정부가 제조 인공지능(AI)과 산업용 로봇, 스마트센서 등 스마트공장 관련 기술기업을 체계적으로 파악하고 지원하기 위한 산업분류 기준을 마련했다.

중소벤처기업부와 국가데이터처는 '스마트제조기술산업 특수분류'를 제정하고 24일부터 시행한다고 23일 밝혔다.

스마트제조기술산업 개념도 [제공=중소벤처기업부] 2026.07.23 jongwon3454@newspim.com

중기부에 따르면 그간 스마트제조 기술은 AI와 디지털트윈, 로봇, 센서 등 여러 분야가 결합돼 있어 관련 제품과 서비스를 공급하는 기업의 규모와 현황을 별도로 파악하기 어려웠다.

이번 특수분류는 스마트제조 관련 기술과 산업활동을 체계적으로 구분하기 위한 국내 최초 기준이다. 중기부는 이를 토대로 관련 중소기업의 규모와 성장 추세를 파악하고 지원정책을 마련할 계획이다.

분류체계는 ▲스마트제조 자동화기기 제조업 ▲스마트제조 연결화기기 제조업 ▲스마트제조 정보화솔루션 개발·공급업 ▲스마트제조 지능화 서비스업 등 4개 대분류로 구성됐다.

하위 항목은 7개 중분류와 34개 소분류로 나뉜다. 산업용 장비와 로봇, 스마트센서, 제조데이터 처리기기, 생산관리시스템, 제조 AI·빅데이터 처리 시스템, 스마트공장 보안 솔루션 등이 포함됐다.

정부는 통계 활용도를 높이기 위해 한국표준산업분류와의 연계표도 함께 마련했다. 구체적인 분류 내용은 국가데이터처 통계분류포털에서 확인할 수 있다.

국내 스마트제조기술 등록기업은 2016년 299개사에서 올해 6월 2741개사로 증가했다. 다만 국내 중소기업의 스마트제조 기술 수준은 미국을 100%로 봤을 때 74.9%로, 유럽 97.2%, 일본 88.8%, 중국 82.3%보다 낮은 것으로 조사됐다.

중기부는 새 분류체계를 활용해 스마트제조기술 중소기업에 대한 실태조사를 정기적으로 실시할 방침이다. 전략기술 로드맵을 마련해 핵심 기술 개발을 지원하고 역량을 갖춘 기업을 전문기업으로 지정하는 방안도 추진한다.

권순재 중기부 지역기업정책관은 "관련 산업의 규모와 성장 추세를 파악해 정책지원의 사각지대를 해소할 수 있게 됐다"며 "스마트제조기술 중소기업 발굴과 제조업 생산성 향상, 글로벌 전문기업 육성을 위해 올해 하반기 스마트제조혁신법 전면 개정을 중점 추진하겠다"고 말했다.

jongwon3454@newspim.com