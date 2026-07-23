정청래, 당대표 여론조사 우세에 "흐름 잡혀가…당원들이 저를 지켜달라"

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"근거없는 신천지 의혹은 강력하게 응징할 것"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 정청래 더불어민주당 당대표 후보는 23일 자신이 경쟁 후보들을 앞서고 있다는 여론조사 결과에 대해 "정청래 흐름이 잡혀가고 있다"고 평가했다.

정 후보는 이날 페이스북에 여론조사 결과를 공유하며 "제가 당을 구하고 지킬테니 당원들께서는 저를 지켜주시라"고 밝혔다.

더불어민주당 당권 주자인 정청래 전 대표가 16일 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 검사 권력 오남용 사례로 본 형사소송법 개정 토론회에서 발언을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

이어 정 후보는 "네거티브, 상대방 비방, 헐뜯기 하지 않겠다"며 "돈 많이 쓰는 선거 하지 않겠다. 캠프 사무실 임대하지 않겠다"고 기존 공약을 강조했다.

그러면서 "더 낮고 더 겸손하게 더 열심히 하겠다. 근거없는 신천지 의혹은 가장 강력하게 응징하겠다"고 목소리를 높였다.

정 후보는 "당을 위험에 빠트리는 해당행위에 대해서는 당을 구하는 심정으로 임하겠다"고 덧붙였다.

미디어토마토가 뉴스토마토 의뢰로 지난 20~21일까지 전국 성인 남녀 1036명을 대상으로 조사한 결과, 8·17 민주당 전당대회에 출마한 5명 후보(김민석·고민정·정청래·김보미·송영길, 기호순) 중 누구를 지지하냐는 질문에 전체 응답자의 33.7%는 정 후보라고 답했다.

이어 김민석 후보는 22.0%, 송 후보는 11.7%, 고 후보는 5.1%, 김보미 후보는 3.3%로 집계됐다.

이번 선호도 조사는 ARS(RDD) 무선전화 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.0%포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

민주당은 이날 오후 5시 30분 전당대회 예비경선 결과를 발표한다. 당대표 후보는 현재 5명에서 3명으로, 최고위원 후보는 14명에서 8명으로 압축된다.

당대표 예비경선은 중앙위원 35%·권리당원 35%·국민여론조사 30%, 최고위원 예비경선은 중앙위원 50%·권리당원 50%으로 진행된다.

seo00@newspim.com