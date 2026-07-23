갤럭시아머니트리, 서클 '커런트 서울' 참가

USDC 기반 디지털금융 서비스 발굴 목표

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 갤럭시아머니트리가 글로벌 스테이블코인 발행사 서클과 손잡고 디지털금융 협력을 확대한다. 회사는 서울 조선팰리스에서 열리는 '커런트 서울: 한국 암호화폐의 전환점' 행사에 참가해 스테이블코인 기반 결제·정산 인프라 협력 방안을 논의할 예정이라고 23일 밝혔다.

커런트 서울은 서클이 국내 금융기관, 가상자산사업자, 결제기업, 플랫폼 사업자 등을 초청해 개최하는 행사로, 국내 디지털자산 시장의 제도적 변화와 스테이블코인 산업의 발전 방향을 공유하고 규제 대응, 산업 간 협력, 장기적 파트너십 구축 방안을 다룬다.

회사에 따르면 갤럭시아머니트리는 블록체인 전문 자회사 갤럭시아메타버스와 함께 참석해 국내외 금융·결제·디지털자산 기업 관계자들과 스테이블코인 기반 결제 및 정산 인프라 활용 가능성을 논의한다. 기존 전자결제 인프라와 글로벌 스테이블코인 인프라를 연결하는 신규 디지털금융 서비스 발굴을 목표로 한다.

갤럭시아머니트리 로고. [로고=갤럭시아머니트리]

갤럭시아머니트리는 휴대폰 결제, 신용카드, 계좌이체, 상품권, 편의점 결제 등 다양한 결제 서비스를 제공 중이다. 생활금융 플랫폼 '머니트리'를 중심으로 모바일 금융과 결제 서비스를 확대해 왔으며, '머니트리 카드'는 연간 약 3000억원 규모의 충전과 결제가 이뤄지는 수준으로 성장했다. 머니트리 앱은 누적 다운로드 500만건 이상을 기록했다.

갤럭시아메타버스가 운영하는 '머니클럽'과 머니트리 앱을 연계해 머니트리카드 이용자에게 갤럭시아(GXA)를 리워드로 지급하는 등 금융 서비스와 블록체인 기반 디지털자산 생태계를 결합한 사업 경험을 쌓아왔다. 최근에는 결제 파트너사 헤이페이와 함께 프리미엄 가구·리빙 브랜드 쎄덱, 패션 브랜드 뮤제와 오프라인 매장의 스테이블코인 결제 개념검증을 진행했다.

회사에 따르면 갤럭시아머니트리는 서비스 추진 과정에서 국내 규제 환경과 이용자 보호를 최우선 원칙으로 삼는다. 필요시 국내 신고 사업자와 협력해 관계 법령에 부합하는 사업 구조를 갖추고 규제 준수와 이용자 보호를 함께 충족하는 방향으로 나아갈 방침이다.

회사 관계자는 "국내 디지털자산과 스테이블코인 산업이 제도화와 사업화를 함께 준비하는 중요한 전환점을 맞고 있다"며 "스테이블코인이 실생활에서 안전하게 활용될 수 있는 서비스 모델을 준비해 나가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com