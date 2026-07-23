휴림에이텍, AI 방산로봇 기업 아이디오스 인수 속도

AI 핵심 요약beta
- 휴림에이텍은 23일 AI 방산·치안 로봇기업 아이디오스 인수를 추진했다고 밝혔다다
- 임시주총에서 군사용 로봇·지뢰 탐지·EOD 로봇 등 아이디오스 주요 사업을 정관에 신규 사업목적으로 추가했다다
- 인수 후 AI 기반 무인 국방·보안 로봇 솔루션을 본격화하고 특수 목적 로봇·공공 조달 시장으로 사업을 확대할 계획이라고 했다다
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AI 기반 무인 국방·치안 로봇 사업 확대
아이디오스 지분 51% 이상 인수 추진
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 휴림에이텍은 인공지능(AI) 기반 방산·치안 로봇 기업 아이디오스(AIDIOS) 인수를 추진하며 방산·보안 로봇 시장 진출에 나선다고 23일 밝혔다.
회사는 최근 열린 임시주주총회에서 군사용 로봇 부품 제조와 지뢰 탐지·제거, 폭발물 처리(EOD) 로봇 등 아이디오스의 주요 사업을 신규 사업목적으로 추가하는 정관 변경을 완료했다. 현재 추진 중인 아이디오스 지분 51% 이상 인수에 앞서 사업 기반을 마련하기 위한 조치라는 설명이다.
휴림에이텍은 인수가 마무리되면 AI 기반 무인 국방·치안 로봇 솔루션 사업을 본격화하고, 특수 목적 로봇 시장으로 사업 영역을 확대할 계획이다.
아이디오스는 폭발물 탐지와 처리 장비를 개발·제조하는 AI 특수로봇 기업이다. 회사는 폭발물 처리용(EOD) 사족보행 로봇 시스템 '맥스파이더 QR(Maxpider QR)'을 비롯해 AI 비전 분석 기술과 3차원(3D) X선(X-ray) 기술을 적용한 특수 장비를 개발하고 있다.
휴림에이텍은 아이디오스가 ROS2 기반 시스템과 도킹스테이션 기술을 활용해 다양한 임무 장비를 로봇에 적용할 수 있는 기술을 확보하고 있으며, 대형언어모델(LLM)과 비전언어모델(VLM)을 활용한 AI 분석 기능도 갖추고 있다고 설명했다.
또 국가용 암호모듈 검증(KCMVP) 인증을 받은 다중 밴드 메쉬 링크 기술과 함께 국방부, 경찰청 등 공공기관 입찰 자격, 방사선 발생장치 판매 허가, ISO 9001·14001 인증 등을 확보해 공공 조달 시장 진출 기반도 마련했다고 덧붙였다.
휴림에이텍은 이번 인수를 통해 AI 방산·보안 로봇 사업을 새로운 성장동력으로 육성하고 공공 조달 시장 공략에도 나설 계획이다.
휴림에이텍 관계자는 "임시주총을 통해 AI 로봇 사업 확대를 위한 제도적 기반을 마련했다"며 "남은 인수 절차를 마무리하고 AI 기반 무인 방산·보안 로봇 사업을 본격 추진해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com