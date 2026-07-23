"美, 이스라엘에 '수일 내 폭격기 동원 곡괭이산 타격' 통보"

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국이 수일 내로 중폭격기를 동원해 이란 비밀 핵시설을 타격, 공습 수위를 높일 계획을 이스라엘에 통보했다고 이스라엘 공영방송 칸(Kan)이 22일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 미국 중폭격기들이 이란 중부 이스파한주 나탄즈 우라늄 농축시설 인근의 이른바 '곡괭이산(Pickaxe Mountain)'을 타격할 것으로 보인다.

이란은 곡괭이산에 화강암 암반 아래 미신고 핵시설을 건설하고 있는 것으로 알려졌으며, 이스라엘은 이란이 농축 우라늄 원심분리기를 곡괭이산으로 이전했을 것이란 분석 결과를 미국에 알렸다고 월스트리트저널(WSJ)이 보도한 바 있다.

전날 도널드 트럼프 대통령은 이란 핵 물질의 이동을 추적하고 있다. 바로 거기(곡괭이산)가 핵심"이라며 "조만간 아주 강하게 공격할 것"이라고 밝혔다. 이어 "이란이 핵과 관련해 생각하고 있는 장소가 있다면 어느 곳이든 매우, 매우 강력하게 타격할 것"이라고 경고했다.

미국이 이스라엘에 공습 계획을 공유한 것은 미국의 공세 강화에 이란이 이스라엘에 미사일을 발사하는 등 보복 수위를 높일 가능성에 대비하게 하려는 조치로 풀이된다. 칸은 이스라엘이 통보 이후 최고 수준의 대비 태세를 유지하고 있다고 전했다.

지난 6월 30일(현지시간) 촬영된 이란 이스파한주 나탄즈 핵시설과 곡괭이산에 있는 터널 입구 위성사진. [사진=로이터 뉴스핌]

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