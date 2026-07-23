삼성전자, 美 JD파워 가전 만족도 6관왕

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냉장고 전 부문·건조기 등 1위

미국 소비자 평가서 최다 수상 브랜드

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 미국 소비자 만족도 조사에서 냉장고 전 부문을 포함해 6개 부문 1위를 차지하며 최다 수상 브랜드로 선정됐다.

삼성전자는 미국 시장조사기관 JD파워가 발표한 '2026 생활가전 소비자 만족도 평가'에서 ▲프렌치도어 냉장고 ▲상냉동·하냉장 냉장고 ▲양문형 냉장고 ▲의류 건조기 ▲후드 일체형 전자레인지 ▲식기세척기 등 6개 부문 1위에 올랐다고 23일 밝혔다.

미국향 의류케어 제품 라이프스타일. [사진=삼성전자]

상냉동·하냉장 냉장고는 내구성과 성능, 사용 편의성 등 모든 평가 항목에서 최고점을 받아 5년 연속 1위를 차지했다.

프렌치도어 냉장고는 사용 편의성과 디자인 등 5개 항목, 양문형 냉장고는 내구성과 신뢰도 등 5개 항목에서 가장 높은 점수를 받았다.

삼성전자는 좌우 4㎜의 간격만으로 빌트인 효과를 내는 '제로 클리어런스' 기술과 4가지 형태의 얼음을 제공하는 아이스 메이커 등이 미국 소비자들로부터 좋은 평가를 받았다고 설명했다.

의류 건조기도 7개 평가 항목 모두에서 최고점을 획득했다.

옷감을 감지해 건조 코스를 조절하는 'AI 맞춤건조+'와 주름을 완화하는 '멀티 스팀', 꽃가루를 최대 95% 제거하는 '스팀 살균+' 등이 주요 기능이다.

미국향 주방가전 제품 라이프스타일 이미지. [사진=삼성전자]

식기세척기는 성능과 가격 대비 가치, 후드 일체형 전자레인지는 내구성과 성능 부문에서 높은 평가를 받아 각각 1위에 올랐다.

마이클 맥더멋 삼성전자 미국법인 CE 담당 임원은 "미국 시장에서 삼성 가전의 품질과 편의성을 인정받은 결과"라며 "북미 프리미엄 시장을 선도할 기술 혁신을 이어가겠다"고 말했다.

JD파워는 최근 1년 안에 생활가전을 구매한 미국 소비자 1만5000명을 대상으로 내구성·성능·사용 편의성·디자인·신뢰도 등을 평가한다.

kji01@newspim.com