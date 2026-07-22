[프로축구] FC서울, 포항 3-1 꺾으며 첫 승점 40 달성…안양FC 6위 올라

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=FC서울이 포항을 꺾고, 올 시즌 가장 먼저 승점 40 고지를 밟았다.

FC서울은 22일 서울월드컵경기장에서 열린 포항과 하나은행 K리그1 2026 19라운드 경기에서 3-1 승리를 거뒀다. 이날 승리로 서울은 승점 42를 기록, 2위 강원FC(승점 32)를 10점 차로 벌렸다.

[서울=뉴스핌] FC서울 정승원이 22일 서울월드컵경기장에서 열린 포항과 19라운드 경기에서 멀티골 기록 후 포즈를 취하고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.07.22 willowdy@newspim.com

반면 이날 경기 패배로 2연패에 빠진 포항은 승점 28(8승 4무 7패)을 기록, 5위에 머물렀다.

서울은 직전 경기인 19일 부천FC1995와 원정 경기에서 3-1로 승리 후 사흘 만에 경기를 치렀다. 덥고 습한 날씨까지 힘겨운 상황에서도 서울은 정승원의 멀티골로 기분 좋은 승리를 거뒀다.

전반 36분 안데르손이 태클로 끊긴 볼을 따낸 뒤 중앙으로 연결했고, 클리말라가 왼발로 슈팅해 선제골을 뽑았다. 서울의 첫 골이다.

포항도 반격에 나섰다. 후반 11분 기성용의 코너킥을 받은 트란지스카가 헤더로 동점골을 연결했다. 하지만 득점 순간 서울 수비수 로스의 발끝을 맞아 해당 득점은 로스의 자책골로 기록됐다.

서울은 이후 송민규를 빼고 문선민을 투입했고, 이 승부수가 적중했다. 후반 24분 문선민이 침착하게 수비수를 제치고 올린 크로스를 정승원이 오른발 슈팅으로 득점해 역전에 성공했다.

후반 43분 정승원은 이승모의 컷백을 받아 페널티지역 정면에서 왼발 슈팅으로 쐐기 골을 완성했다.

[서울=뉴스핌] 광주FC 아이데일이 22일 광주 월드컵경기장에서 열린 김천 상무와 19라운드 경기에서 이적 후 첫 골을 기록 후 세리머니를 펼치고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.07.22 willowdy@newspim.com

한편 광주FC와 김천 상무는 광주월드컵경기장에서 1-1로 비겼다. 광주는 최근 17경기 연속 무승(6무 11패) 기록을 깨지 못해 승점 10(1승 7무 11패)으로 최하위에 머무르고 있다. 김천은 승점 1을 추가, 승점 17(2승 11무 6패, 11위)로 승점 차를 간신히 유지했다.

양 팀은 모두 전반에만 골을 기록했다. 광주는 전반 5분 문민서의 침투 패스를 받은 아이데일이 침착하게 밀어 넣었다. 이적 후 첫 골을 선제골로 기록했다.

하지만 불과 2분 만에 김천 고재현이 페널티지역 오른쪽 측면에서 크로스를 올리려는 행동을 취하던 중 비어 있는 골문을 확인했다. 이어 올린 슈팅이 골대 왼쪽 구석에 꽂히면서 바로 동점을 만들었다.

후반에는 양 팀 모두 침묵하면서 결국 무승부로 경기를 마무리했다.

[서울=뉴스핌] 프로축구 K리그1 안양FC 강지훈, 마테우스, 최건주가 22일 부천FC와 경기에서 골을 기록 후 웃고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.07.22 willowdy@newspim.com

FC안양은 부천종합운동장에서 열린 부천FC와의 원정 경기에서 3-2로 승리했다. 이 승리로 안양은 승점 27(6승 9무 4패)로 6위에 올랐다. 반만 부천은 승점 19(4승 7무 8패)로 10위에 머물렀다.

안양은 전반 19분 최건주가 2대 1패스로 공간을 만든 후 왼발 슈팅으로 선제골을 기록했다.

하지만 부천은 전반 41분 바사니의 아웃프런트 크로스를 받은 가브리엘이 머리를 갖다 대며 골로 연결했고, 동점이 됐다.

후반전에는 안양이 기세를 올렸다. 후반 6분 부천의 패스 실수를 놓치지 않은 마테우스가 공을 가로채며 그대로 문전을 돌진해 다시 리드를 잡았다.

이후 후반 15분에는 강지훈이 마테우스와 2대1 패스를 주고받으며 공간을 만든 후 오른발로 골문 구석을 찔러 시즌 마수걸이 골을 기록했다.

부천의 추격 의지도 거셌다. 후반 25분 갈레고가 하프 발리슛으로 한 골을 만회했지만, 승부를 뒤집을 수는 없었다.

willowdy@newspim.com