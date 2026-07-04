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[프로축구] K리그1 강원·포항 월드컵 휴식 후 나란히 승리, 대전·부천 무승부

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  • 강원FC가 4일 전북 현대를 2-1로 꺾고 2위로 올랐다
  • 송준석이 선제골을 넣고 이유현이 추가골을 보태 승부를 갈랐다
  • 포항은 안양을 3-2로, 대전과 부천은 2-2로 비겼다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=월드컵 휴식기를 치른 후 강원FC가 전북 현대를 상대로 승리를 거두며 2위에 올랐다.

강원은 4일 전주월드컵경기장에서 열린 전북과 하나은행 K리그1 2026 16라운드에서 2-1로 승리를 챙겼다. 이날 승리한 강원은 7승 6무 3패(승점 27)로 리그 2위에 올랐다. 반면 패한 전북(승점 26·7승 5무 4패)은 3위로 내려갔다.

[서울=뉴스핌] 강원FC 송준석이 4일 전주월드컵경기장에서 열린 전북 현대와 하나은행 K리그1 2026 16라운드 경기에서 선제골로 팀에 승리할 수 있는 발판을 만들었다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.07.04 willowdy@newspim.com

K리그1은 지난달 중순부터 진행 중인 2026 북중미 월드컵 기간을 맞아 지난달 17일 15라운드 이후 휴식기를 가졌다. 한국 대표팀은 지난달 25일 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 남아공과 월드컵 A조 조별리그 최종전에서 0-1로 패하며, 조 3위(승점 3·1승 2패)로 대회를 마쳤다.

강원은 전반 25분 선제골을 기록했다. 페널티 박스 앞에서 얻은 프리킥을 송준석이 수비벽 다리 사이를 통과하는 슈팅으로 득점을 기록했다. 후반 8분에는 모재현의 어시스트를 받은 이유현이 득점 차를 벌리는 골을 만들었다.

전북은 후반 교체 투입된 이승우가 후반 29분 만회골을 기록했다. 하지만 추가 득점이 나오지 않았다.

[서울=뉴스핌] 포항 완델손이 4일 안양 종합운동장에서 열린 FC안양과 경기에서 추가 득점을 기록했고, 팀 동료들과 함께 기뻐하고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.07.04 willowdy@newspim.com

포항 스틸러스가 같은 시각 안양 종합운동장에서 FC안양에 3-2로 승리했다. 포항은 이날 승리로 5위(승점 25·7승4무5패)에, 안양은 4승8무4패로 7위(승점 20)에 자리했다.

이날 포항은 전반 2분 완델손의 선제골로 리드를 잡는 것으로 보였다. 안양은 전반 49분 마테우스의 동점골로 승부의 균형을 잡았다.

포항은 후반을 기약했지만, 신광훈이 후반 14분 경고 누적 퇴장을 당했다. 수적 열세에도 포항은 후반 25분 완델손의 멀티골로 추가점을 더했다.

안양은 후반 30분 이태희의 동점골로 추격에 나섰다. 하지만 1분 만에 완델손의 패스를 받은 이호재가 결승골을 터트리며 포항이 승기를 잡았다. 

대전월드컵경기장에서는 대전하나시티즌과 부천FC1995가 2-2로 승부를 내지 못했다. 대전은 3승5무7패(승점17)로 10위, 부천은 4승6무6패(승점 18)로 9위에 자리했다.

전반에는 득점을 내지 못한 양 팀은 후반에만 4골을 나눠 가졌다. 후반 6분 주민규가 선제골을 기록했다. 3분 뒤 부천 안태현이 추가골로 동점을 만들었고, 5분 후 가브리엘이 추가 득점으로 역전을 기록했다.

하지만 대전도 후반 37분 오른쪽 측면에 올라온 디오고의 패스를 받은 서진수가 박스 안에서 오른발 슈팅으로 추격에 성공하며, 팀에 귀한 승점 1을 안겼다. 

willowdy@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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