[프로축구] 서울, 부천 3-1 꺾고 K리그1 선두 질주…안양은 광주와 무승부

[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로축구 K리그1 선두 FC서울이 부천FC 원정에서 승점 3을 추가하며 2위와 격차를 벌렸다.
서울은 19일 부천종합운동장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 18라운드 원정 경기에서 부천을 3-1로 꺾었다.
서울은 12승 3무 3패(승점 39)를 기록하며 2위 강원FC(8승 7무 3패·승점 31)와 격차를 8로 벌렸다. 최근 리그 무패 행진도 5경기(4승 1무)로 늘렸다. 반면 부천의 리그 4경기 연속 무패 흐름은 끊겼다. 4승 7무 7패, 승점 19로 10위에 머물렀다.
서울은 초반부터 점유율을 높이며 경기를 주도했다. 부천은 수비를 먼저 안정시킨 뒤 갈레고와 김민준 등을 앞세운 역습으로 맞섰다.
선제골은 전반 막판 나왔다. 전반 42분 서울 바베츠의 중거리 슈팅이 부천 수비에 맞고 흘렀고, 조영욱이 이를 오른발 슈팅으로 연결해 골망을 흔들었다. 조영욱의 시즌 3호 골이었다.
서울은 후반에도 흐름을 이어갔다. 후반 8분 부천 진영에서 공을 빼앗은 뒤 빠르게 공격을 전개했고, 클리말라가 왼쪽 측면에서 내준 땅볼 크로스를 정승원이 몸을 날려 골문으로 차 넣었다.
하지만 골키퍼 김형근이 정승원과 충돌해 부상으로 더 이상 뛰지 못했다. 김현엽이 대신 골문을 지켰다. 부천도 쉽게 물러서지 않았다. 후반 17분 교체 투입된 바사니의 프리킥을 김상준이 헤더로 연결해 한 골을 따라붙었다.
이후 부천은 공격적으로 서울을 몰아붙였다. 후반 추가시간에는 가브리엘의 슈팅이 골문 안으로 들어갔지만 오프사이드 판정으로 득점이 취소됐다.
위기를 넘긴 서울은 후반 추가시간 11분 쐐기골을 넣었다. 안데르손의 패스를 받은 클리말라가 골을 터뜨리며 승부를 끝냈다. 클리말라는 1골 1도움으로 서울 승리를 이끌었다.
안양종합운동장에서는 FC안양과 광주FC가 1-1로 비겼다.
안양은 후반 12분 마테우스의 페널티킥 골로 앞서갔다. 최근 안양과 재계약한 마테우스의 시즌 6호 골이었다.
하지만 안양은 후반 44분 광주 문민서에게 동점골을 허용하며 승리를 놓쳤다. 왼쪽에서 올라온 크로스가 아이데일의 몸에 맞고 흐르자, 문민서가 오른발로 마무리했다.
당초 주심은 아이데일의 핸드볼 반칙을 선언했지만, 직접 비디오판독(VAR) 후 판정을 번복하고 득점을 인정했다.
안양은 승점 24(5승 9무 4패·23득점)로 인천 유나이티드(7승 3무 8패·22득점)와 승점에서 동률이 됐지만, 다득점에서 앞서 6위에 올랐다. 광주는 1승 6무 11패, 승점 9로 최하위에 머물렀다.
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