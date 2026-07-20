HLB라이프케어, 인바디헬스케어와 피코링 협업

AI 핵심 요약beta
- HLB라이프케어가 20일 인바디헬스케어와 피코링 판매 협업을 본격화했다.
- 양사는 B2C를 B2B로 넓혀 공동 마케팅과 서비스 연동을 추진했다.
- 체성분·혈당 데이터 결합과 AI 맞춤형 서비스 확대도 검토했다.
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8월 쇼핑라이브…'InBody+' 앱 연동 추진
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = HLB글로벌 자회사 HLB라이프케어가 인바디헬스케어와 연속혈당측정기 '피코링(Picoling)' 판매 협업을 본격화한다. 소비자 대상 거래(B2C) 중심의 판매 채널을 기업과 의료기관 등 기업 간 거래(B2B)로 확대하고 공동 마케팅과 서비스 연동을 추진한다.
인바디헬스케어는 자사 홈페이지 제품 메뉴에 혈당계 카테고리를 신설하고 피코링 단독 제품과 인바디헬스케어 기기를 결합한 상품의 판매를 시작했다고 20일 밝혔다.
피코링은 한 번 부착하면 최대 15일간 별도 채혈 없이 혈당 변화를 실시간으로 확인할 수 있는 연속혈당측정기다. 식사와 운동, 수면 등 일상생활에 따른 혈당 변화를 확인해 생활습관 관리에 활용할 수 있다.
HLB라이프케어는 체중과 체성분 관리에 관심이 있는 인바디헬스케어 이용자를 대상으로 피코링의 판매 접점을 확대할 계획이다. 운동·식단·체성분·혈당 데이터를 함께 활용하는 건강관리 서비스도 추진한다.
인바디헬스케어는 가정용 체성분분석기 H 시리즈를 통해 체중과 체지방률, 골격근량 등을 측정·관리하는 서비스를 운영하고 있다. 양사는 인바디헬스케어의 체성분 분석 기술과 소비자 건강관리 서비스에 HLB라이프케어의 연속혈당측정 기술을 결합할 계획이다.
이용자는 피코링으로 혈당 변화를 확인하고 인바디 측정 결과를 통해 식단과 운동 등 혈당 관리 활동이 체지방과 근육량 변화에 어떤 영향을 미치는지 함께 살펴볼 수 있다는 게 회사 측 설명이다.
양사는 오는 8월 모바일 쇼핑라이브를 진행하고 피코링 단독 상품과 인바디헬스케어 기기 결합상품을 소개할 예정이다. 운동과 체중관리 과정에서 혈당 측정을 활용하는 방법을 안내하는 등 공동 마케팅도 진행한다.
인바디헬스케어의 가정용 체성분분석기 H 시리즈용 애플리케이션인 'InBody+'와 피코링 혈당 측정 서비스 간 연동도 추진한다.
연동이 완료되면 이용자는 체성분과 혈당 데이터를 하나의 앱에서 관리할 수 있다. 양사는 혈당 변화와 체중·체지방률·골격근량 등 체성분 변화 간의 연관성을 함께 확인할 수 있도록 서비스를 구성할 계획이다.
양사는 앞으로 축적되는 체성분과 혈당 데이터를 활용한 건강관리 서비스를 단계적으로 확대할 예정이다. 개인별 건강 목표와 측정 결과에 따라 운동과 식단, 생활습관 관리 방향을 제안하는 인공지능(AI) 기반 맞춤형 서비스도 검토한다.
가정에서 이용할 수 있는 B2C 메디컬·디지털 헬스케어 분야로 협력 범위를 넓히는 방안도 검토 대상이다.
인바디헬스케어는 체성분 분석 기술과 가정용 건강관리 제품, 서비스 운영 경험을 바탕으로 혈당과 혈압 등 건강지표를 연결하는 서비스를 확대할 계획이다. 자체 제품에 외부 업체의 건강관리 솔루션을 결합하는 방식이다.
HLB라이프케어는 이번 협업을 계기로 피코링의 B2B 제휴를 추가로 추진한다. ▲체중관리 ▲식단관리 ▲비대면 헬스케어 ▲약국 유통 ▲여성·산후 건강관리 등 혈당 데이터를 활용할 수 있는 분야를 협업 대상으로 검토한다.
김송수 HLB라이프케어 대표이사는 "인바디헬스케어와의 협업을 통해 체성분과 운동, 식단, 혈당 데이터를 결합한 건강관리 서비스를 제공할 것"이라며 "향후 데이터와 AI를 기반으로 한 개인 맞춤형 헬스케어 분야까지 협력을 확대하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com