'개표소 집회' 올림픽공원서 흰색 가루 발견..."마약 검사 음성"

AI 핵심 요약beta
- 서울 송파경찰서는 17일 잠실개표소 시위 중 쉼터에서 마약 의심 물질 신고를 접수했다
- 현장에서는 비닐에 싸인 흰 가루와 깨진 알약 형태 물질이 발견돼 간이 검사 결과 모두 음성으로 나왔다
- 경찰은 국과수에 정밀 성분 감식을 의뢰했으며 비닐봉투 형태가 일반적 '던지기' 수법과 다르다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 잠실 개표소 봉쇄 시위가 벌어지고 있는 서울 송파구 올림픽공원 내 쉼터에서 마약으로 의심되는 물질이 발견됐다.
22일 서울 송파경찰서 등에 따르면 경찰은 17일 잠실개표소 봉쇄 시위가 이어지는 서울 송파구 올림픽공원 내 쉼터에 마약이 있다는 신고를 접수했다.
봉쇄 시위가 벌어지고 있는 핸드볼경기장과 300여 m가량 떨어진 해당 쉼터에서는 비닐에 싸인 흰색 가루와 깨진 알약 형태의 물질이 발견됐다.
송파경찰서 마약팀은 발견된 흰 가루에 대해 10종의 마약 간이 검사를 실시했고, 모두 음성으로 확인됐다.
다만 경찰은 정밀 검사를 위해 해당 물질을 수거해 국립과학수사연구원(국과수)에 보내 성분 감식을 의뢰했다.
경찰 관계자는 "(흰 물질이 들었던) 비닐봉투는 형태나 사이즈가 일반적인 '던지기' 수법에서 사용하는 비닐봉지와는 다르다"고 밝혔다.
romeok@newspim.com