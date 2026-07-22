포항시, 전국 첫 민관협력형 첨단제조 인큐베이팅센터 개소

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중소벤처기업부·경북도·포항시·포스코·RIST 협력…250억 원 들여 인프라 구축

30년간 제조 벤처 100개 육성...민관협력형 제조 창업 지원시설 본격 운영

[포항=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 포항에 전국 최초의 민관협력형 첨단제조 창업 거점인 'RIST 첨단제조 인큐베이팅센터'가 문을 열었다.

22일 포항시에 따르면 포항산업과학연구원(RIST)이 이날 오후 'RIST 첨단제조 인큐베이팅센터' 개소식을 열고 본격적인 운영에 들어갔다.

경북 포항시와 포항산업과학연구원(RIST)이 22일 전국 최초의 민관협력형 첨단제조 창업 거점인 'RIST 첨단제조 인큐베이팅센터'를 개소하고 본격적인 운영에 들어갔다.[사진=포항시]2026.07.22 nulcheon@newspim.com

이날 개소식에는 박용선 포항시장, 김철수 포항시의회 의장, 목승환 중소벤처기업부 창업벤처혁신실장, 이재훈 경북도 경제통상국장, 김희수 경북도의회 의장, 윤영섭 창업진흥원 창업촉진본부장, 오홍섭 포스코홀딩스 신사업투자실장, 이승기 포스코 설비자재구매실장, 고동준 RIST 원장 등 20여 명이 참석해 센터 개소를 축하하고 주요 제조시설을 둘러봤다.

이날 문을 연 'RIST 첨단제조 인큐베이팅센터'는 2023년 중소벤처기업부 공모사업인 '민관협력 첨단제조 인큐베이팅센터 구축사업'에 선정된 이후 중소벤처기업부와 경북도, 포항시, 포스코, RIST가 협력해 조성한 전국 최초의 민관협력형 첨단제조 창업 지원시설이다.

제조 스타트업은 연구개발 성과를 실제 생산과 사업화로 연결하는 과정에서 대규모 설비와 전문 인프라가 필요해 성장 단계에서 어려움을 겪는 경우가 많다. 센터는 이러한 제조 창업기업의 성장 공백을 해소하고 기술 사업화를 촉진하기 위해 구축됐다.

총사업비 250억 원을 투입해 RIST 내 연면적 4075㎡ 규모로 조성된 센터는 연속공정이 가능한 대형 제조실과 클린룸, 양산공장 수준의 가스 공급 및 전력 시스템 등 일반 창업보육시설에서는 구축하기 어려운 첨단 제조 인프라를 갖춰 제조 스타트업이 실제 생산 환경에서 공정을 검증하고 초도 양산까지 이어갈 수 있도록 지원한다.

또 RIST가 보유한 소재·부품·장비 분야 연구역량을 활용해 기술 컨설팅, 공정 개발, 시제품 제작, 스마트팩토리 구축, 품질평가 등 기업 성장 단계별 맞춤형 프로그램을 운영한다. 포스코홀딩스 벤처 육성 프로그램과 연계한 투자유치와 판로 개척도 지원하며, 연간 최대 10개 기업을 3년 단위로 보육해 향후 30년간 100개 이상의 제조 벤처기업을 육성할 계획이다.

현재 센터에는 이차전지 리사이클링, 고온 수전해 스택, 분산에너지 제어 솔루션, 친환경 신소재 패키징 등 미래 성장 동력이 될 첨단제조 스타트업들이 입주해 있다.

이번 센터 개소를 계기로 기술 창업부터 시제품 제작, 사업화, 초도 양산까지 이어지는 제조 창업 선순환 체계가 한층 강화될 것으로 기대된다.

박용선 포항시장은 "전국 최초의 민관협력형 첨단제조 인큐베이팅센터는 기술 기반 창업기업의 생산 부담을 덜고, 연구개발 성과를 실제 제품과 사업화로 연결하는 제조 창업의 핵심 거점이 될 것"이라며 "포항시는 이곳에서 성장한 혁신기업들이 지역에 안정적으로 뿌리내리고 더 큰 시장과 세계 무대로 도약할 수 있도록 기업이 필요로 하는 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

nulcheon@newspim.com