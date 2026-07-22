안동병원, 폐암 조기진단·중증 호흡기질환 전문진료 강화

권역응급·외상·심뇌혈관센터 협진...지역 완결형 호흡기 진료체계 구축

[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = 안동의료재단 안동병원이 중증 호흡기 전문 진료를 강화했다. 이달부터 국립암센터 출신 호흡기내과 세부전문의 권혜란 과장의 진료를 개시하는 등 중증 호흡기 전문 진료를 강화했다.

안동의료재단 안동병원의 저선량 CT.[사진=안동병원] 2026.07.22 nulcheon@newspim.com

22일 안동병원에 따르면 7월부터 국립암센터 출신 호흡기내과 세부전문의 권혜란 과장의 진료 시작으로 안동병원은 건강검진을 통한 폐암 조기 진단은 물론 권역 응급의료센터·권역 외상센터·권역 심뇌혈관질환센터와 연계한 중증 호흡기 질환 진료 역량을 한층 강화했다.

통계청이 발표한 최근 자료 '2024년 사망원인통계'에 따르면 전체 암 사망자 8만8933명 중 ▲폐암 사망자는 1만9401명(21.8%)으로 가장 많았으며 ▲간암(11.7%)▲대장암(10.9%)▲췌장암(9.2%)▲위암(8.1%) 순으로 나타났다. 특히 60대 이상에서는 폐암이 암 사망 원인 1위를 차지하고 있어 고령 인구 비중이 높은 경북 북부 권역에서는 조기 발견과 전문 진료체계의 중요성이 더욱 커지고 있다.

최근에는 저선량 흉부 CT 검사가 확대되면서 건강검진 과정에서 폐결절이 발견되는 사례도 증가하고 있다. 이에 따라 폐결절과 폐암의 정확한 진단 및 치료를 담당하는 호흡기내과 세부전문의의 역할도 더욱 중요해지고 있다.

권혜란 과장은 차의과대학교 의학과를 졸업하고 연세대학교 세브란스병원에서 내과 전공의 및 호흡기내과 전임의를 수료한 세부전문의다. 이후 국립암센터 호흡기내과 임상전문의와 임상 조교수를 역임하며 폐암, 폐결절, 폐렴, 천식, 만성 폐쇄성 폐질환(COPD), 특발성 폐섬유증 등 다양한 호흡기 질환의 진단과 치료 분야에서 풍부한 임상 경험을 쌓은 것으로 전해졌다.

안동병원은 건강증진센터와 호흡기내과 간 협진을 통해 폐 질환의 조기 발견부터 정밀 진단, 치료까지 이어지는 진료 체계를 강화할 계획이다. 또 권역 전문센터와 긴밀한 협진을 바탕으로 응급, 중증 환자를 포함한 다양한 호흡기 질환에 대한 진료 역량을 높여 지역 완결형 의료 체계를 구축해 나갈 방침이다.

안동병원 강신홍 이사장은 "우수한 의료진은 지역 의료의 경쟁력이자 권역 필수의료를 완성하는 중요한 기반이다. 앞으로도 숙련된 전문의를 지속적으로 영입해 지역에서도 수준 높은 의료 서비스를 받을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

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