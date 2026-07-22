신한라이프, 서울국제어린이영화제 후원금 2000만원 전달

AI 핵심 요약beta
- 신한라이프가 22일 서울국제어린이영화제에 후원금 2000만원을 전달했다고 밝혔다.
- 후원금은 지역 아동·청소년의 영화 관람 기회 확대와 행사 운영에 쓰일 예정이다.
- 올해 영화제는 9월 10일~15일 서울 은평구 일대에서 열리고 다양한 부대행사가 진행된다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한라이프가 어린이의 문화적 성장을 지원하기 위해 제14회 '서울국제어린이영화제'에 후원금 2000만원을 전달했다고 22일 밝혔다.
서울국제어린이영화제는 어린이의 문화적 감수성과 창의력을 높이기 위해 열리는 행사로 서울시, 은평구청, 서울시교육청 등이 후원한다. 영화제에서는 국제 교류전과 어린이 감독 제작 영화 상영, 어린이 심사위원 심사 등이 진행된다.
신한라이프는 지역사회 발전을 돕기 위해 지난해에 이어 올해도 영화제 후원에 나섰다. 후원금은 지역 아동·청소년의 영화 관람 기회 확대와 행사 운영 등에 쓰일 예정이다.
올해 행사는 9월 10년부터 15일까지 6일간 서울 은평구 일대에서 열린다. 기간 중 작품 상영과 함께 감독과의 대화 및 ▲야외 상영회 ▲라이브 더빙 ▲도슨트 등 부대행사가 진행된다.
신한라이프 관계자는 "어린이들이 가족과 함께 꿈을 키우는 시간을 보내길 바란다"며 "앞으로도 미래 세대가 다양한 문화예술을 경험하도록 지역사회 협력을 넓히겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com