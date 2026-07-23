[오늘날씨] 절기상 '대서' 전국 흐리고 비…남부, 폭염·오후 한 때 비

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 23일 전국 흐리고 중부·제주 비가 내렸다고 했다
- 23일 수도권·충청 30~80㎜ 등 지역별로 강수량이 다를 것으로 전망했다
- 23일 낮 최고기온은 포항 37도 등 전국 26~37도로 올라 덥겠다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 절기상 '대서(大暑)'인 23일은 전국 대체로 흐리며 중부지방과 제주도는 곳에 따라 비가 내리겠다. 낮 최고기온은 37도로 전망된다.
기상청에 따르면 이날 우리나라는 오후부터 저녁 사이 남부지방에도 비가 내리는 곳이 있겠으나 소강상태를 보일 전망이다.
예상 강수량은 수도권과 서해5도, 강원 내륙·산지, 충청권 30~80㎜다. 대구·경북은 10~60㎜다. 강원 동해안과 전북, 경남 서부 내륙은 5~40㎜다. 전남 북부은 5~20㎜, 제주도는 5㎜ 안팎이다.
아침 최저기온은 23~26도로 예상된다. ▲서울 25도 ▲인천 24도 ▲수원 24도 ▲춘천 23도 ▲강릉 25도 ▲청주 25도 ▲대전 24도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 26도 ▲부산 25도 ▲울산 25도 ▲포항 25도 ▲제주 27도다.
낮 최고기온은 26~37도로 예상된다. ▲서울 27도 ▲인천 27도 ▲수원 28도 ▲춘천 28도 ▲강릉 31도 ▲청주 32도 ▲대전 31도 ▲전주 33도 ▲광주 34도 ▲대구 34도 ▲부산 31도 ▲울산 34도 ▲포항 37도 ▲제주 35도다.
바다의 물결은 동해와 서해 앞바다에서 0.5~1.5m, 남해 앞바다에서 0.5~1.0m로 일겠다.
미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
calebcao@newspim.com