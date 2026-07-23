[오늘날씨] 절기상 '대서' 전국 흐리고 비…남부, 폭염·오후 한 때 비

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 절기상 '대서(大暑)'인 23일은 전국 대체로 흐리며 중부지방과 제주도는 곳에 따라 비가 내리겠다. 낮 최고기온은 37도로 전망된다.

기상청에 따르면 이날 우리나라는 오후부터 저녁 사이 남부지방에도 비가 내리는 곳이 있겠으나 소강상태를 보일 전망이다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 절기상 대서인 23일은 전국이 흐리고 일부 지역은 곳에 따라 비가 내리겠다. 사진은 비가 내리는 지난 22일 오전 서울 용산구 서울역 앞에서 시민들이 우산을 쓰고 발길을 재촉하고 있는 모습. 2026.07.22

예상 강수량은 수도권과 서해5도, 강원 내륙·산지, 충청권 30~80㎜다. 대구·경북은 10~60㎜다. 강원 동해안과 전북, 경남 서부 내륙은 5~40㎜다. 전남 북부은 5~20㎜, 제주도는 5㎜ 안팎이다.

아침 최저기온은 23~26도로 예상된다. ▲서울 25도 ▲인천 24도 ▲수원 24도 ▲춘천 23도 ▲강릉 25도 ▲청주 25도 ▲대전 24도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 26도 ▲부산 25도 ▲울산 25도 ▲포항 25도 ▲제주 27도다.

낮 최고기온은 26~37도로 예상된다. ▲서울 27도 ▲인천 27도 ▲수원 28도 ▲춘천 28도 ▲강릉 31도 ▲청주 32도 ▲대전 31도 ▲전주 33도 ▲광주 34도 ▲대구 34도 ▲부산 31도 ▲울산 34도 ▲포항 37도 ▲제주 35도다.

바다의 물결은 동해와 서해 앞바다에서 0.5~1.5m, 남해 앞바다에서 0.5~1.0m로 일겠다.

미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.

calebcao@newspim.com