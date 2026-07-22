평택시, 알파탄약고 군사시설보호구역 해제 환영…문화벨트 조성 추진

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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시가 22일 고덕국제화계획지구 내 알파탄약고 부지의 군사시설보호구역 해제에 대해 환영의 뜻을 밝혔다. 국방부는 앞서 전국 10개 지역, 총 2916만㎡ 규모의 군사시설보호구역을 해제하거나 완화한다고 발표했다.

알파탄약고 위치도[사진=평택시]

이에 따라 평택 알파탄약고 부지를 포함한 주변 지역 133만㎡가 보호구역에서 해제됐다. 알파탄약고 일원은 그동안 군사시설보호구역으로 지정돼 토지 이용과 고덕국제신도시 개발에 제약을 받아왔다.

시는 이번 해제로 관련 규제가 해소되면서 고덕국제화계획지구 3단계 개발에 속도가 붙을 것으로 기대하고 있다.

하지만 탄약고 부지는 여전히 주한미군 공여구역으로 분류돼 있어 개발을 위해서는 한미 간 공여구역 반환 절차가 선행돼야 한다. 이후에도 환경조사 및 정화작업, LH의 토지 매입 등이 완료돼야 한다.

이에 시는 국방부와 주한미군, LH 등 관계기관과 협력해 반환과 환경평가, 토지매각 등 후속 절차가 차질 없이 진행되도록 적극 대응할 계획이다.

특히 시는 알파탄약고 부지를 역사성과 장소성을 보존하면서 평화·예술·문화 기능을 결합한 복합문화공간으로 조성할 방침이다. 메모리얼 공간과 전시·공연·체험·교육 공간, 시민 휴식 공간을 마련해 '메모리얼 랜드마크형 문화벨트'의 핵심축으로 삼고, 함박산공원과 신청사, 평택아트센터, 박물관, 중앙도서관 등 주요 문화·녹지 시설을 유기적으로 연결할 계획이다.

최원용 시장은 "알파탄약고 주변 군사시설보호구역 해제를 평택시민과 함께 진심으로 환영한다"며 "공여구역 반환과 환경정화 등 후속 절차도 신속히 이어질 수 있도록 관계기관과 적극 협의하겠다"고 말했다. 이어 "알파탄약고는 역사적 가치를 보존하면서 시민의 일상에 문화와 휴식을 더해 평택을 대표하는 메모리얼 랜드마크로 조성하겠다"고 덧붙였다.

krg0404@newspim.com