"아이들 밥 한 끼가 버팀목"…폐업 위기 속 무료급식 이어온 작은 식당

AI 핵심 요약beta
- 신용한 충북지사가 22일 청주 피슈마라홍탕을 찾아 무료급식 공로를 격려했다
- 경영난에도 2022년부터 형편 어려운 아이들에게 무료 식사를 이어온 소상공인의 사연이 지역사회에 알려졌다
- 충북도는 따뜻한 마음이 확산되도록 지원을 약속하고 소상공인 체감 정책을 추진하겠다고 했다
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주의 한 작은 식당이 건네온 '한 끼'가 지역사회의 온기를 다시 일깨우고 있다. 어려운 형편의 아이들에게 무료 식사를 내어주며 버텨온 소상공인의 사연이 알려지자 행정의 발걸음도 현장으로 향했다.
충북도는 신용한 충북지사가 2022년부터 형편이 어려운 아이들을 위해 무료 식사를 제공해 온 청주시 서원구에 위치한 '피슈마라홍탕 서원점'을 찾아 업주를 격려했다고 22일 밝혔다.
이 식당은 한때 폐업을 고민할 만큼 경영난에 시달렸지만 아이들이 건넨 손편지 한 장이 발걸음을 붙잡았다. "사장님 덕분에 따뜻한 밥을 먹었어요"라는 짧은 글은 가게의 불을 다시 켜게 한 이유가 됐다.
적자를 감수하면서도 아이들의 식사를 이어온 선택은 이윤보다 사람을 먼저 생각한 '작은 용기'였다.
신 지사는 "어려운 여건 속에서도 오랜 기간 아이들을 위해 무료 식사를 제공해 주신 데 깊이 감사드린다"며 "이 같은 따뜻한 마음이 지역 곳곳으로 이어질 수 있도록 충북도도 함께하겠다"고 말했다. 이어 "현장의 목소리를 정책에 충실히 반영해 소상공인이 체감할 수 있는 지원을 추진하겠다"고 약속했다.
baek3413@newspim.com