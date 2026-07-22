트럼프, 사우디 우라늄 농축 길 터줘…중동 '핵 도미노' 부르나

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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 사우디아라비아의 우라늄 농축을 잠재적으로 허용하는 30년짜리 원자력 협정을 공식 승인했다고 월스트리트저널(WSJ)이 21일(현지시간) 행정부 관리들을 인용해 보도했다. 사우디 영토 내 우라늄 농축 시설 건설 가능성을 열어두면서 중동 핵 확산 우려가 커지고 있다.

수백억 달러 규모로 추산되는 이번 협정은 미국 기업들이 사우디 원자력 인프라 개발의 핵심 역할을 맡고 다른 외국 경쟁사들을 배제하는 구조다.

크리스 라이트 에너지부 장관이 22일 사우디 압둘아지즈 빈 살만 에너지장관과 협정에 서명할 예정이며 조만간 의회 검토를 위해 제출된다.

도널드 트럼프 미국 대통령(우)이 지난 2025년 11월 18일(현지시간) 7년 만에 미국을 방문한 무함마드 빈 살만 사우디아라비아 왕세자의 손을 잡으며 웃고 있는 모습. [사진=로이터 뉴스핌]

핵심 조항은 미·사우디 2년 공동 연구를 통해 사우디 영토 내 우라늄 농축이 타당하다는 결론이 나올 경우 미국 기업들이 농축 시설을 건설한다는 내용이다. 트럼프 행정부는 미국이 중심 역할을 맡아 농축 우라늄의 군사 전용을 막을 수 있다고 주장한다.

농축 기술은 '블랙박스' 방식으로 운영해 사우디로의 기술 이전을 차단한다. 연구 후 미국이 반대할 경우 사우디는 10년간 독자 또는 타국과의 농축을 진행할 수 없다.

협정의 최대 수혜자는 웨스팅하우스의 AP1000 원자로로, 약 1천100메가와트(MW) 전력을 생산해 중형 도시나 대형 AI 데이터센터에 전력 공급이 가능한 규모다.

협정은 상당한 논란을 불러일으키고 있다. 사우디는 아랍에미리트(UAE)와 달리 자국 내 우라늄 농축이나 사용 후 핵연료 재처리를 하지 않겠다는 이른바 '골드 스탠더드'를 거부했다. 우라늄 농축과 사용후 핵연료 재처리는 모두 잠재 핵무기 개발 능력을 구성한다.

또 국제원자력기구(IAEA) 최고 수준의 핵사찰을 허용하는 추가의정서(Additional Protocol)도 수용하지 않아 미국이 제공한 시설 이외의 의심 핵 활동 조사가 불가하다는 지적이 나온다.

외교적 논란도 있다. 트럼프 행정부가 이란에 핵 프로그램 포기를 압박하면서 동시에 사우디의 민간 원자력 프로그램을 지원하는 것이 모순이라는 비판도 나온다. 무함마드 빈 살만 사우디 왕세자는 2018년 이란이 핵무기를 개발하면 사우디도 뒤따르겠다고 밝힌 바 있다.

비확산정책교육센터(NPEC)의 헨리 소콜스키 소장은 "사우디가 가면 UAE·튀르키예·이집트가 따라간다. 해피엔딩으로 끝날 것이라는 생각은 망상"이라고 비판했다.

로버트 아인혼 전 국무부 고위 관리는 "충분한 제약이 없다면 중동과 그 너머에서 핵 확산 위험을 키울 수 있다"고 경고했다.

로이터에 따르면 빈 살만 왕세자는 '이란이 핵무기를 개발할 경우 사우디도 핵무기를 개발할 것'이라는 의지를 오랫동안 피력해왔다. 지난 2018년에는 CBS와 인터뷰에서 "우리는 핵무기를 보유할 의사가 없지만, 만약 이란이 핵무기 개발에 성공한다면 우리도 최대한 빨리 따라붙을 것"이라고 말한 바 있다.



wonjc6@newspim.com