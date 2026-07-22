부천 역곡지구 하우스토리, 초·유치원 예정지 인접 단지 청약

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 학령기 자녀를 둔 신혼부부와 학부모에게 안전한 교육 환경은 주거지 선택의 중요한 기준이다. 맞벌이 가구처럼 등하교 시 부모 동행이 어려운 경우, 자녀가 혼자 안전하게 이동할 수 있는 환경이 주거지 선택의 중요한 요소로 작용한다.

[이미지=역곡지구 하우스토리]

부동산 정보 플랫폼 직방이 앱 이용자를 대상으로 진행한 설문조사에서 응답자의 26. 4%가 교통에 이어 '초등학교 등 학군'을 주요 고려 요소로 꼽았다. 학세권 단지는 청약 성적에서도 강세를 보인다. 올해 5월까지 수도권에서 1순위 청약 경쟁률 두 자릿수를 기록한 17개 단지는 모두 반경 500m 이내에 초등학교가 위치했다.

업계 전문가는 학세권 단지가 어린 자녀의 안전한 통학 동선 확보로 실거주 수요가 두텁고, 이는 가격 방어력과 환금성으로 이어진다고 설명했다. 특히 신혼부부·학부모 등 실수요층이 두터운 단지일수록 '학세권' 이 부각된다는 분석이다.

이러한 가운데 7월 22일부터 23일까지 청약 접수를 진행하는 부천 신혼희망타운 '역곡지구 하우스토리'가 단지 바로 앞에 초등학교·유치원 부지를 확보한 단지로 알려졌다.

단지는 바로 앞에 유치원 및 초등학교 부지(예정)가 계획돼 있어, 어린 자녀가 큰 도로를 건너지 않고 도보로 안전하게 통학할 수 있는 입지를 갖췄다. 주변으로 역곡초·중·고교와 가톨릭대학교 성심교정이 인접해 면학 분위기 조성에 유리하다. 공공주택지구 특성상 주거시설, 도로, 공원 등이 계획적으로 조성될 예정이다.

남광토건이 시공하는 '역곡지구 하우스토리'는 경기도 부천시 부천역곡지구 A-2BL 일원에 들어선다. 지하 1층, 데크 3개층~지상 25층 규모로 총 1,464세대의 대단지이며, 공공분양 물량은 976세대다. 전 세대는 전용면적 55㎡ 단일 평형(6개 타입)으로 구성된다. 내부는 4Bay 판상형 구조를 적용했으며, 타입별로 드레스룸과 팬트리 등 수납공간을 확보했다.

신혼희망타운 자격을 갖춘 무주택세대구성원을 대상으로 공급한다. 청약 일정은 7월 22일~23일 양일간 본청약 접수를 진행하며, 당첨자 발표는 8월 4일이다. 정당 계약은 11월 12일부터 15일까지 진행될 예정이다.

단지 내에는 어린이집, 실내놀이터, 공동육아방, 키즈스테이션 등 자녀 양육을 지원하는 커뮤니티 시설이 마련된다. 최상층 스카이라운지, 실내체육관, 게스트하우스 등도 계획됐다. 원미산·춘덕산 등과 부천자연생태공원이 가까운 '숲세권' 입지도 갖췄다.

분양가상한제가 적용되어 합리적인 분양가로 책정되며, DSR 규제 적용 없이 LTV 최대 70%(최대 4억 원 한도)까지 대출이 가능하다. 정부 정책대출 금리 인상 개편 전 입주자모집공고를 완료해 연 1. 3%의 고정금리가 적용된다.

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