동해시, 전국 남녀 비치발리볼대회 25일 개막…75개팀 1000여명 참가

AI 핵심 요약beta
- 동해시가 25일~26일 망상해변서 전국 비치발리볼대회를 개최했다
- 전국 75개 팀 1000여 명이 남녀·혼성부로 리그와 토너먼트로 경기를 펼친다
- 대회는 망상해변 관광·지역경제 활성화와 스포츠도시 경쟁력 제고에 기여할 전망이다
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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시는 오는 25일부터 26일까지 망상해수욕장 특설경기장에서 '제22회 동트는 동해배 전국 남녀 비치발리볼대회'를 개최한다고 22일 밝혔다.
이번 대회는 동해시체육회와 강원특별자치도배구협회, 동해시배구협회가 공동 주최 및 주관하며, 전국에서 75개 팀과 1000여 명의 선수와 임원이 참가할 예정이다. 대회는 남자부, 여자부, 혼성부로 구분해 예선 리그와 결선 토너먼트 방식으로 진행된다.
이번 대회는 아름다운 망상해변을 배경으로 여름 해변에서의 특별한 경험과 함께 박진감 넘치는 경기를 선보일 계획이다. 시민과 관광객들에게 다양한 즐길거리를 제공하며, 전국 단위 스포츠대회를 통해 지역 경제 활성화에도 기여할 것으로 기대된다.
천수정 체육교육과장은 "전국 비치발리볼 동호인과 선수들이 망상해변에서 기량을 마음껏 발휘하고, 동해시의 아름다운 자연을 즐기길 바란다"고 전하며, "앞으로도 다양한 전국 규모 체육대회를 유치해 스포츠도시 동해시의 경쟁력을 높이겠다"고 덧붙였다.
onemoregive@newspim.com