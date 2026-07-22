[내일날씨] 중부 곳곳 장맛비…폭염 지속 남부, 오후 한때 비

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 23일 중부·제주에 장맛비 예보했다
- 남부는 오후~저녁 사이 한때 비가 내리겠다
- 아침 23~26도·낮 26~37도 무더위 계속된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 목요일인 23일은 중부지방 곳곳에서 장맛비가 오고 폭염이 이어지는 남부지방에서는 오후 한 때 비가 내릴 전망이다.
22일 기상청에 따르면 오는 23일은 전국이 대체로 흐리고 중부지방과 제주도는 비가 오는 곳이 있겠다. 오후부터 저녁 사이 남부지방에 비가 오겠다. 소강상태를 보이는 곳도 있겠다.
예상 강수량은 서울·인천·경기, 서해5도 30~80mm다. 강원내륙·산지은 30~80mm, 강원동해안은 5~40mm다. 대전·세종·충남, 충북은 30~80mm, 전북은 5~40mm, 전남북부은 5~20mm, 대구·경북은 10~60mm, 경남서부내륙은 5~40mm, 제주도는 5mm 안팎이다.
아침 최저기온은 23~26도로 예상된다. ▲서울 25도 ▲인천 24도 ▲수원 24도 ▲춘천 23도 ▲강릉 25도 ▲청주 25도 ▲대전 24도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 26도 ▲부산 25도 ▲울산 25도 ▲제주 27도다.
낮 최고기온은 26~37도로 예측된다. ▲서울 27도 ▲인천 27도 ▲수원 28도 ▲춘천 28도 ▲강릉 31도 ▲청주 32도 ▲대전 31도 ▲전주 33도 ▲광주 34도 ▲대구 34도 ▲부산 31도 ▲울산 34도 ▲제주 35도다.
바다 물결은 서해·동해 앞바다 0.5~1.5m, 남해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
gdy10@newspim.com