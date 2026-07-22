[내일날씨] 중부 곳곳 장맛비…폭염 지속 남부, 오후 한때 비

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아침 최저기온 23~26도·낮 최고기온 26~37도

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 목요일인 23일은 중부지방 곳곳에서 장맛비가 오고 폭염이 이어지는 남부지방에서는 오후 한 때 비가 내릴 전망이다.

22일 기상청에 따르면 오는 23일은 전국이 대체로 흐리고 중부지방과 제주도는 비가 오는 곳이 있겠다. 오후부터 저녁 사이 남부지방에 비가 오겠다. 소강상태를 보이는 곳도 있겠다.

비가 내리는 20일 오후 서울 여의도 인근에서 시민들이 우산을 들고 발걸음을 재촉하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

예상 강수량은 서울·인천·경기, 서해5도 30~80mm다. 강원내륙·산지은 30~80mm, 강원동해안은 5~40mm다. 대전·세종·충남, 충북은 30~80mm, 전북은 5~40mm, 전남북부은 5~20mm, 대구·경북은 10~60mm, 경남서부내륙은 5~40mm, 제주도는 5mm 안팎이다.

아침 최저기온은 23~26도로 예상된다. ▲서울 25도 ▲인천 24도 ▲수원 24도 ▲춘천 23도 ▲강릉 25도 ▲청주 25도 ▲대전 24도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 26도 ▲부산 25도 ▲울산 25도 ▲제주 27도다.

낮 최고기온은 26~37도로 예측된다. ▲서울 27도 ▲인천 27도 ▲수원 28도 ▲춘천 28도 ▲강릉 31도 ▲청주 32도 ▲대전 31도 ▲전주 33도 ▲광주 34도 ▲대구 34도 ▲부산 31도 ▲울산 34도 ▲제주 35도다.

바다 물결은 서해·동해 앞바다 0.5~1.5m, 남해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다.

에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.

gdy10@newspim.com