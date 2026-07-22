익산시, 산사태취약지역 13곳 신규 지정…안전관리 강화

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금마면 신용리 등 현장조사·전문가 심의 거쳐 최종 확정

안내표지판 설치·상시 확대…집중호우·태풍 대비 주민 안전

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 집중호우와 태풍 등 기후변화에 따른 산사태 위험에 선제적으로 대응하기 위해 금마면 신용리 일원 등 13곳을 산사태취약지역으로 신규 지정했다고 22일 밝혔다.

시는 최근 산사태취약지역 지정위원회를 열고 현장조사 결과와 전문가 의견을 종합 검토해 신규 대상지를 최종 확정했다.

익산시청 전경[사진=뉴스핌DB]2026.07.22 lbs0964@newspim.com

이번 지정은 '산림재난방지법'에 따라 산사태 발생 우려 지역을 체계적으로 관리하고 시민의 생명과 재산을 보호하기 위해 추진됐다.

대상지는 지형과 지질, 토양 상태, 과거 피해 이력, 인명 및 재산 피해 가능성 등을 종합적으로 조사·평가했으며 주민 의견 수렴과 현장조사, 전문가 심의를 거쳐 선정됐다.

익산시는 신규 지정 지역에 안내표지판을 설치하고 지속적인 현장점검과 예찰 활동을 실시하는 등 예방관리를 강화할 계획이다.

또 여름철 집중호우와 태풍 등 산림재난 발생에 대비해 산사태정보시스템과 기상정보를 활용한 예찰을 확대하고 위험 상황 발생 시에는 신속한 주민 대피와 응급조치로 피해를 최소화할 방침이다.

송지영 익산시 산림과장은 "기후변화로 국지성 집중호우가 잦아지면서 산사태 예방의 중요성이 더욱 커지고 있다"며 "산사태취약지역에 대한 지속적인 점검과 예찰을 통해 시민의 안전과 재산 보호에 최선을 다하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com