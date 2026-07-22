익산 청년문화센터 건립 본격화…산업단지 문화거점 조성

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설계용역 착수보고회 개최…지상 3층 규모 복합문화공간 추진

북카페·동아리실·콘텐츠실 마련…청년 정착과 산업단지 활성화 기대

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 국가산업단지 내 청년 친화 복합문화공간인 '익산 청년문화센터' 건립을 위한 설계용역에 착수하며 사업 추진에 본격 나섰다고 22일 밝혔다.

시는 이날 시청 중회의실에서 설계용역 착수보고회를 열고 사업 추진 방향과 공간 구성 계획을 공유했다.

청년문화센터 설계용역 보고회[사진=익산시]2026.07.22 lbs0964@newspim.com

보고회에는 최정호 익산시장을 비롯 한국산업단지공단 익산지사장, 익산상공회의소 사무국장, 국가산업단지경영자협의회 회장, 청년 전문가 등 20여 명이 참석해 이용자 중심의 공간 조성과 효율적인 운영 방안을 논의했다.

청년문화센터는 신흥동 일원에 지상 3층 규모로 조성되며 북카페와 다목적연습실, 동아리실, 콘텐츠실 등을 갖춘 복합문화공간으로 마련된다.

청년과 산업단지 근로자는 물론 지역 주민들도 문화와 교육, 소통을 함께 즐길 수 있는 공간으로 활용될 예정이다.

시는 이번 설계용역을 통해 청년과 근로자의 문화·복지 수요를 반영한 이용자 중심 공간을 구체화하고 시설 운영의 효율성을 높여 산업단지 정주여건 개선과 청년 친화 환경 조성에 속도를 낼 계획이다.

특히 청년문화센터는 산업단지 내 부족한 문화·편의시설을 확충하고 청년 근로자의 문화활동과 교류를 지원하는 거점 역할을 수행해 청년 유입과 지역 정착에도 기여할 것으로 기대를 모은다.

김태환 익산시 경제산업과장은 "청년문화센터는 청년과 근로자, 지역 주민이 함께 배우고 소통하는 산업단지의 새로운 활력 공간이 될 것"이라며 "설계 단계부터 다양한 의견을 반영해 누구나 찾고 싶은 청년문화공간으로 조성하겠다"고 말했다.

익산 청년문화센터 건립사업은 산업통상자원부의 '2024년 국가산업단지 환경조성사업 통합패키지 공모' 선정사업으로 아름다운거리 조성 플러스와 노후공장 청년친화 리뉴얼 사업 등과 청년친화형 산업단지 조성을 위한 사업으로 추진되고 있다.

lbs0964@newspim.com