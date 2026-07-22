제22회 제천국제음악영화제 배지 신청 시작…게스트·학생 참가 문턱 낮춰

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22일부터 배지 등록 접수…게스트·짐프스타 배지 가격 인하



[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =제22회 제천국제음악영화제)가 22일 영화제 배지 신청을 시작했다.

올해는 게스트와 학생 대상 배지 가격을 인하해 영화·음악 산업 관계자와 관련 분야 전공 학생들의 참여 기회를 확대했다.

영화제에 따르면 게스트 배지는 기존 8만 원에서 6만 원으로, 학생 대상인 짐프스타(JIMFF STAR) 배지는 개인 6만 원에서 3만 원, 단체 5만 원에서 2만5000원으로 각각 인하됐다.

제22회 제천국제음악영화제 포스터[사진=JIMFF] 2026.07.22 choys2299@newspim.com

배지 종류는 게스트, 프레스, 짐프스타 등 3종이다.

프레스 배지는 사전 등록은 무료이며 현장 등록 시 4만 원의 등록비가 부과된다.

배지 신청 기간은 22일부터 8월 16일까지이며 짐프스타 단체 신청은 8월 9일까지 접수한다.

배지 소지자는 개막 일주일 전부터 폐막일까지 운영되는 전용 온라인 예매 시스템을 통해 하루 최대 4편의 상영작을 예매할 수 있다.

또한 영화제 대표 공연 프로그램인 '원 썸머 나잇 위드 케이팝 시즌 2'와 'JIMFF 스페셜 초이스' 공연을 50% 할인된 가격으로 관람할 수 있다.

한편 제22회 제천국제음악영화제는 오는 9월 3일부터 8일까지 충북 제천시 일원에서 열린다.

choys2299@newspim.com