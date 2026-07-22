[특징주] 코오롱티슈진, 美 임상 3상 후폭풍에 이틀째 하한가

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공동 1차 평가지표 통계적 유의성 확보 실패

위약군 효과 예상 웃돌며 임상 목표 미달

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 코오롱티슈진이 골관절염 세포유전자치료제 'TG-C'의 미국 임상 3상 결과 충격이 이어지며 이틀 연속 하한가를 기록하고 있다.

22일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 42분 기준 코오롱티슈진은 전 거래일보다 1만2850원(29.95%) 내린 3만50원에 거래되고 있다.

코오롱티슈진은 전날에도 TG-C의 미국 임상 3상에서 공동 1차 평가지표의 통계적 유의성을 확보하지 못했다는 소식에 가격제한폭까지 하락한 바 있다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 노문종 코오롱티슈진 대표가 21일 오전 서울 강서구 코오롱one&only타워에서 열린 코오롱티슈진 美 임상 3상 결과 발표 기자간담회에서 FDA 임상 3상 Topline 결과 발표를 하고 있다. 2026.07.21 khwphoto@newspim.com

회사는 지난 20일 미국에서 진행 중인 두 건의 TG-C 임상 3상 가운데 먼저 종료된 '15302 시험'의 주요 결과를 공개했다. TG-C 투여군은 통증 완화와 관절 기능 개선 효과를 보였지만, 위약군에서도 비슷한 수준의 개선 효과가 나타나면서 공동 1차 평가지표의 통계적 유의성을 확보하지 못했다.

다만 회사는 TG-C 투여군의 개선 정도는 과거 미국 임상 2상과 국내 임상 3상 결과와 유사하거나 더 우수한 수준이었다고 설명했다.

노문종 코오롱티슈진 공동대표는 "TG-C의 통증 완화와 관절 기능 개선 효과는 다시 확인됐지만 위약군에서도 예상보다 큰 효과가 나타났다"며 "일반적으로 위약 효과는 3~6개월이 지나면 줄어드는데 이번 시험에서는 24개월까지 이어지는 이례적인 결과가 나왔다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com