수원시, 버려지는 빗물 저장하고 재이용하는 친환경 시설 설치

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'탄소중립 그린도시 조성사업' 대상지(고색역 반경 2㎞)에 레인가든과 빗물 퍼걸러 설치

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 '탄소중립 그린도시 조성사업' 대상지(고색역 반경 2㎞)에 빗물을 저장하고 재이용하는 레인가든과 빗물 퍼걸러를 설치했다고 22일 밝혔다.

빗물퍼걸러 모습. [사진=수원시]

환경부 공모 사업인 '탄소중립 그린도시 조성 사업' 대상지인 고색역 반경 2㎞ 5개소에 레인가든 2개와 빗물 퍼걸러 6개를 설치했다.

빗물 퍼걸러 2개, 빗물 저금통 1개를 추가로 설치할 계획이다. 레인가든은 빗물을 식재 공간으로 유도해 일시적으로 저장한 뒤 토양으로 천천히 침투시키는 시설이다.

빗물 유출을 줄여 도시침수 예방에 도움이 된다. 토양과 식물을 통해 빗물 속 오염물질을 자연적으로 줄이는 역할을 한다.

빗물퍼걸러는 지붕에 내린 빗물을 저장해 주변 수목과 초화류의 관수 용수로 재이용하는 시설이다. 휴게공간을 제공하는 동시에 빗물을 활용해 물 사용량을 줄이는 친환경 시설이다.

수원시 관계자는 "빗물은 버려지는 물이 아니라 다시 활용할 수 있는 소중한 자원"이라며 "시민들이 일상에서 물 순환과 탄소중립의 효과를 체감할 수 있도록 친환경 기반 시설을 지속해서 확대하겠다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com