장애인 일자리 모범 사례 한자리에…복지부, 성과대회 개최

우수 사례 총 36건 시상·성과 공유

복지부 "확대된 일자리 기회 제공"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 장애인의 사회참여와 자립을 지원하기 위한 장애인 일자리와 중증장애인 직업재활 지원 사업 통합 우수 사례 성과대회가 열렸다.

보건복지부와 한국장애인개발원은 22일 세종컨벤션센터 국제회의장에서 '2026년 장애인 일자리-중증장애인 직업재활 지원 사업 통합 우수 사례 성과대회'를 개최했다.

장애인 일자리 대회장 내외부 전시 [자료=보건복지부]

복지부는 비장애인보다 고용 여건이 상대적으로 취약한 장애인의 사회참여를 촉진하고 직업 경험 제공과 소득 보장을 지원하기 위해 장애인 일자리 사업과 중증장애인 직업재활 지원 사업을 추진하고 있다. 장애인이 취업을 통한 사회참여 기회를 확대하고 궁극적으로 자립할 수 있도록 지원한다.

성과대회는 장애인 일자리 사업의 '문화예술' 직무에 참여하고 있는 '굿가락'(세종시)의 사물놀이 공연과 '사운더블예술단'(충남 천안시)의 릴레이 합창 공연으로 행사의 시작을 알렸다. 두 팀은 다양한 지역사회 공연 활동을 통해 장애인 인식 개선에 기여하고 있으며 사물놀이 공연과 아름다운 하모니의 합창 공연을 선보여 참석자들의 큰 호응을 얻었다.

전문가 심사를 거쳐 선정된 장애인일자리 사업 우수사례 20건과 중증장애인 직업재활 지원사업 16건에 대해 복지부 장관상과 한국장애인개발원장 상이 수여됐다. 우수 사례 발표를 통해 사업 참여자와 수행기관의 성과와 경험을 공유했다.

복지부 장관상을 수상한 장애인 일자리 참여자는 "장애인 일자리에 참여하면서 미래에 대한 불안감을 해소할 수 있었고, 이곳에서 쌓은 경험을 통해 내가 나아가야 할 길을 찾았다"며 "장애인 일자리는 제 방황을 끝내고 꿈을 향해 나아갈 수 있도록 해 준 결정적인 발판이었다"고 소감을 전했다.

차전경 장애인정책국장은 "이번 통합 우수 사례 성과대회는 장애인일자리사업과 중증장애인 직업재활 지원 사업의 우수 성과를 함께 공유하는 첫 통합 행사라는 점에서 의미가 크다"며 "장애인에게 더 다양하고 더 확대된 일자리 기회가 제공될 수 있도록 지속적으로 노력해 나가겠으며 이를 통해 국정과제 이행에도 최선을 다하겠다"고 강조했다.

sdk1991@newspim.com