정은경 복지부 장관 "예방부터 자립까지 지원"...첫 장애인학대 예방의 날 기념

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- 정은경 복지부 장관은 22일 제1회 장애인학대 예방의 날 기념식을 열고 장애인 학대 근절 정책 강화를 밝혔다.
- 이날 기념식에서는 장애인 권익옹호 유공자 15명 표창과 홍보대사 위촉, 학대 예방 선언 퍼포먼스를 진행했다.
- 복지부는 28일까진 장애인학대 예방 주간을 운영하며 전국에 예방 자료와 온라인 콘텐츠를 배포한다.
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28일까지 '장애인학대 예방 주간'
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 정은경 보건복지부 장관은 22일 '제1회 장애인학대 예방의 날 기념식'을 열고 "장애인 학대는 중대한 인권침해"라며 "예방, 조기 발견, 피해자 보호와 회복, 지역사회 자립지원 등 전반에 대한 정책적 지원을 더욱 강화하겠다"고 강조했다.
복지부는 22일 오후 2시 서울 마포구 중소기업 DMC타워 DMC홀에서 '제1회 장애인학대 예방의 날' 기념식을 개최했다.
장애인 학대 예방의 날은 장애인의 인권을 보호하고, 권리와 존엄을 증진하기 위한 사회적 공감대 확산을 위해 지정된 법정기념일이다. 광주 인화학교 장애 학생 성폭력 피해 사실이 처음 알려진 2005년 6월 22일의 의미를 되새기기 위해 지난해 '장애인복지법' 개정을 통해 지정됐다. 기념식에는 정 장관, 서미화 더불어민주당 의원, 이경혜 한국장애인개발원장 등 100명이 참석했다.
기념식은 광진발달장애인자립생활센터(피플퍼스트광진센터 트랙터팀)의 축하공연과 장애인 학대 예방의 날 홍보영상 상영을 시작으로 유공자 대상 복지부 장관 표창 수여, 홍보대사 위촉식 등으로 진행됐다. 참석자들은 '장애인 학대 예방 선언' 기념 행위(퍼포먼스)를 통해 학대 신고 중요성에 대한 메시지도 전달했다.
표창 수상자는 장애인 권익옹호에 기여한 유공자 총 15명이다. 장애인권익옹호기관, 학대피해장애인쉼터 종사자, 장애학생 노동인권 교육 등을 실시한 장학사·교수, 미등록 장애인 신속심사 담당자 등이 공로를 인정받았다.
배우 이윤지 씨는 장애인 학대 예방 홍보대사로 위축됐다. 이 씨는 장애인학대 신고 의무자 교육자료 제작에 참여하는 등 평소 장애인 권익 증진과 인식 개선 활동에 지속적인 관심을 가져왔다. 향후 장애인 학대 예방 홍보 활동 등에 참여하며 장애인 인권 존중 문화 확산에 앞장설 예정이다.
복지부는 오는 28일까지 장애인학대 예방 주간도 운영한다. 전국 19개 지역장애인권익옹호기관에 온라인 콘텐츠와 장애인 학대 예방 자료 등을 배포한다.
정 장관은 "장애인 학대는 중대한 인권침해"라며 "은폐되기 쉽고 장기간 반복되는 특성이 있는 만큼 주변의 세심한 관심과 발견이 무엇보다 중요하다"고 했다.
정 장관은 "장애인이 일상에서 안전하게 살아갈 수 있도록 예방, 조기 발견, 피해자 보호와 회복, 지역사회 자립지원 등 전반에 대한 정책적 지원을 더욱 강화하겠다"고 강조했다.
박정식 중앙장애인권익옹호기관장은 "장애인 학대는 주변의 관심과 적극적인 신고를 통해 예방할 수 있다"며 "장애인 학대 예방의 날 제정을 계기로 장애인 학대 예방·홍보 활동을 확대해 사회적 관심을 더욱 높여 가겠다"고 강조했다.
sdk1991@newspim.com