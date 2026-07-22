경기도 중장년 경제활동 참가율 77.8%...코로나19 이후 지속 상승

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2025년 중장년 취업자 433만명...경기도 전체 고용률보다 12.5%p 높아

'일자리·생애전환' 양대 축 구축...전국 유일 '베이비부머기회과' 정책 결실

중장년 행복캠퍼스·'人-turn캠프' 등 맞춤형 인적자원 육성 체계 가동

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 지역 중장년층(40~64세)의 경제활동 참가가 코로나19 이후 꾸준한 상승세를 나타내며 지역 경제의 핵심 버팀목 역할을 하고 있는 것으로 분석됐다.

경기도는 중장년 일자리와 생애전환 지원을 양대 축으로 삼아 정책적 뒷받침을 강화하고 있다고 22일 밝혔다.

경제활동인구 현황 그래픽보도자료. [사진=경기도]

이날 발표된 '2025년 경기도 중장년 통계'에 따르면 지난해 경기도 중장년 경제활동인구는 441만 4000명, 경제활동참가율은 77.8%를 기록했다. 경기도 중장년 경제활동참가율은 코로나19 여파로 2020년 74.4%까지 떨어졌으나 2022년 76.7%, 2023년 77.1%, 2025년 77.8%로 회복세를 이어가고 있다.

2025년 기준 경기도 중장년 취업자는 433만 명으로 전년 대비 3만 3000명 증가했으며 고용률은 76.3%를 기록했다. 같은 기간 중장년 인구 자체가 1만 3000명 감소했음에도 취업자는 오히려 늘어나 노동시장 참여가 한층 활발해진 것으로 집계됐다.

특히 경기도 전체 고용률(63.8%)과 비교하면 중장년 고용률은 12.5%포인트나 높아 중장년층이 도내 경제활동을 실질적으로 이끄는 핵심 주체임이 확인됐다. 연령별 경제활동참가율은 40대가 81.2%로 가장 높았고 50대 79.2%, 60~64세 67.3% 순이었다.

경기도는 평균수명 연장과 고령화, 산업구조 변화 및 디지털 전환에 발맞춰 중장년을 단순 복지 대상이 아닌 지역 성장동력으로 육성하기 위한 맞춤형 정책을 펼치고 있다. 이를 위해 전국 지자체 중 유일하게 전담 부서인 '베이비부머기회과'를 신설하고 일자리와 생애전환을 종합 지원하는 체계를 구축했다.

도는 '중장년 일자리캠퍼스', '중장년 인턴십', '베이비부머 사회공헌활동 지원', '베이비부머 라이트잡' 등 직업훈련부터 실무 경험, 취업 연계로 이어지는 단계별 지원 프로그램을 가동 중이다.

또한 '중장년 행복캠퍼스'를 거점으로 삼아 퇴직과 이·전직 등 인생 전환기에 놓인 중장년에게 상담·교육·커뮤니티를 종합 제공하고 있으며 전국 최초 중장년 갭이어 프로그램인 '중장년 인턴(人-Turn)캠프'를 통해 새로운 일과 사회참여 기회를 넓히고 있다.

경기도 관계자는 "인구구조 변화에 선제적으로 대응하기 위해서는 중장년층의 지속 가능한 경제활동과 사회참여를 뒷받침하는 정책이 필수적"이라며 "통계 분석에 기반한 면밀한 수요 파악을 바탕으로 생애주기별 맞춤형 지원을 지속 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

1141world@newspim.com