구자열 원주시장, 동부순환도로 개설 사업 현장 점검

AI 핵심 요약beta
- 구자열 원주시장이 21일 재난대책본부와 동부순환도로 공사현장을 점검했다
- 재난안전대책본부에서 풍수해 매뉴얼과 단계별 비상대응체계를 살폈다
- 동부순환도로 공사장 안전관리 실태를 확인하며 선제적 재난예방과 초동 대응 강화 의지를 밝혔다
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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 구자열 원주시장이 지난 21일 원주시청 재난안전대책본부와 동부순환도로(번재소류지~백호정사 간) 개설 사업 현장을 방문해 여름철 호우 등 자연재난 대비 상황과 대형 공사현장의 안전관리 실태를 점검했다.
22일 원주시에 따르면 재난안전대책본부에 먼저 들른 구 시장은 24시간 운영되는 재난 대응체계와 풍수해 대응 매뉴얼, 기상특보 발령 시 단계별 비상대응체계를 점검했다.
원주시는 법정 재난 13종과 행정안전부 고시 재난 22종 등 총 35개 재난유형에 대한 대응체계를 갖추고 있으며 상황에 따라 예비특보 및 주의보·경보 발령에 따른 상황판단회의와 재난안전대책본부 운영을 실시하고 있다.
재난안전대책본부 및 재난안전상황실 점검을 마친 구자열 시장은 '동부순환도로 개설 사업장' 현장을 방문해 공사 추진 현황을 보고받고 집중호우에 대비한 주요 안전관리 실태를 점검했다.
구자열 시장은 "시민의 생명과 재산을 지키는 가장 중요한 일은 선제적인 재난 예방과 철저한 현장 점검"이라며 "365일 빈틈없는 재난안전상황실 운영과 신속한 초동 대응체계를 바탕으로 인명피해를 발생시키지 않도록 모든 행정력을 집중하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com