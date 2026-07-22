LG디스플레이, 휴머노이드용 P-OLED 국내 첫선

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27인치 5K OLED·540Hz 게이밍 신제품 선봬

TV·IT·차량용까지 풀라인업 전시

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG디스플레이가 휴머노이드용 플라스틱-유기발광다이오드(P-OLED)와 27인치 5K OLED 패널을 국내에서 처음 공개하며 TV·게이밍·IT·차량용을 아우르는 OLED 신제품을 22일 선보였다.

LG디스플레이는 이날부터 사흘간 서울 코엑스에서 열리는 'K-디스플레이 2026'에 참가해 OLED 기반의 제품과 기술을 선보인다고 밝혔다.

이번 전시 주제는 '일상을 연결하는 소통의 창, 디스플레이'다. 전시 공간은 ▲비전 ▲홈 ▲워크 ▲모빌리티 등 4개 존으로 구성됐다.

LG디스플레이 직원이 22일 서울 코엑스에서 열린 'K-디스플레이 2026' LG디스플레이 부스에서 83인치 OLED TV 패널을 소개하고 있다. [사진=LG디스플레이]

◆ 휴머노이드용 P-OLED 국내 첫 공개

비전존에서는 탠덤 기술을 적용한 83인치 초대형 OLED TV 패널부터 모니터·IT용 패널까지 중소형과 대형을 아우르는 OLED 제품군을 미디어월 형태로 구현했다.

LG디스플레이는 이 공간에서 휴머노이드 시장을 겨냥한 P-OLED 디스플레이 설루션을 국내 최초로 공개했다.

P-OLED는 얇고 가벼우면서도 영하 30도부터 영상 85도까지 극한 환경에서 안정적으로 작동하는 것이 특징이다. 차량용과 IT용에 적용된 데 이어 향후 휴머노이드 등 산업용 시장으로 확대한다는 전략이다.

LG디스플레이 직원이 22일 서울 코엑스에서 열린 'K-디스플레이 2026' LG디스플레이 부스에서 '39인치 21:9 5K2K 게이밍 OLED'를 체험하고 있다. [사진=LG디스플레이]

홈존에서는 게이밍 모니터용 OLED와 TV 패널 경쟁력을 강조했다.

신제품 24.5인치 540Hz 게이밍 OLED를 비롯해 27인치 DFR 720Hz, 39인치 21대9 5K2K 제품 등을 전시했다. 해당 제품군은 주사율과 휘도, 응답속도에서 세계 최고 수준을 구현했다는 게 회사 측 설명이다.

TV용으로는 프라이머리 RGB 탠덤 2.0 기술을 적용한 탠덤 WOLED를 선보였다. 최대 밝기 4500니트와 0.3% 미만의 반사율을 구현해 햇빛이나 조명이 강한 환경에서도 선명한 화질을 제공한다.

◆ 전문가용 모니터·차량용 시장 확대

워크존에서는 27인치 5K OLED 패널을 최초 공개했다. 220ppi 해상도와 RGB 스트라이프 구조를 적용해 그래픽 작업과 주식 거래, 의료 등 전문 업무 환경을 겨냥했다.

16인치 노트북용 OLED에는 가변 주사율 기술을 적용했다. 동영상 시청 시에는 120Hz, 정지 화면에서는 20Hz로 주사율을 조절해 화질과 전력 효율을 동시에 높였다.

LG디스플레이 직원이 22일 서울 코엑스에서 열린 'K-디스플레이 2026' LG디스플레이 부스에서 '18인치 슬라이더블 OLED' 등 다양한 차량용 디스플레이가 적용된 디지털 콕핏을 소개하고 있다. [사진=LG디스플레이]

LTPO 기반의 새로운 픽셀 구동 방식을 적용한 태블릿·스마트폰·스마트워치용 OLED도 선보였다. 배터리 소모를 줄이면서 화면 밝기와 야외 시인성을 개선한 것이 특징이다.

모빌리티존에서는 48인치 P2P 디스플레이와 18인치 슬라이더블 OLED를 적용한 디지털 콕핏을 공개했다.

48인치 P2P는 운전자와 조수석 탑승자가 하나의 대형 화면에서 서로 다른 콘텐츠를 이용할 수 있도록 설계됐다. 뒷좌석 천장에 적용된 18인치 슬라이더블 OLED는 필요할 때 화면을 펼쳐 화상회의와 엔터테인먼트 기능을 지원한다.

LG디스플레이의 휴머노이드용 P(플라스틱)-OLED 패널. [사진=LG디스플레이]

이날 전시된 27인치 5K OLED 패널은 산업통상부 장관상을 수상했다. LG디스플레이는 고해상도와 색 표현력을 바탕으로 프리미엄 모니터 시장에서 LCD를 대체할 수 있는 기술력을 인정받았다고 설명했다.

LG디스플레이 관계자는 "OLED 혁신 기술을 통해 시장 차별화를 실현하고 고객가치 중심의 사업 확장을 통해 성장 기반을 더욱 공고히 해나갈 것"이라고 말했다.

kji01@newspim.com