스카이인텔리전스, ABB 로보틱스와 전략적 협력 본격화

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합성데이터·시뮬레이션 기반 로봇 비전 AI 검증 지원

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 스카이인텔리전스가 중국 상하이에서 열린 2026 세계인공지능대회(WAIC 2026)에서 ABB 로보틱스와 전략적 협력 관계를 공식화했다고 22일 밝혔다.

이번 협력은 스카이인텔리전스의 정밀 합성데이터 생성 파이프라인과 ABB 로봇스튜디오를 연계해 산업 제조 환경에서 피지컬AI 기술의 검증과 도입을 지원하는 데 초점을 맞추고 있다.

회사에 따르면 스카이인텔리전스는 이번 행사에서 ABB 로보틱스, 엔비디아, 딜로이트, 아시아인포 등과 함께 '고정밀 제조 산업용 피지컬AI' 백서 발표식에 참석했다. 백서는 ABB 로보틱스와 엔비디아가 공동 발행했으며, 스카이인텔리전스는 딜로이트, 아시아인포와 함께 주요 기여 기관으로 이름을 올렸다.

백서는 고정밀 제조 산업에서 피지컬AI를 구현하기 위한 방향을 다룬다. 제조 산업이 기존의 고정 자동화에서 로봇 비전 기반 피지컬AI와 디지털 엔지니어링이 결합된 단계로 전환하고 있다고 설명한다. 산업용 피지컬AI를 단일 AI 모델이나 로봇 기술이 아니라 로봇 시스템, AI 컴퓨팅, 시뮬레이션, 디지털 트윈, 합성데이터, 데이터 거버넌스, 로봇 비전, 현장 피드백이 유기적으로 연결된 통합 엔지니어링 체계로 제시했다.

(왼쪽부터) 이재철 스카이인텔리전스 대표, 류청쿤 아시아인포 부사장, 헨리 한 ABB 그룹 수석부사장 겸 ABB 로보틱스 중국 대표, 스탠리 다이 딜로이트 아시아·태평양 경영위원회 의장 겸 최고전략혁신책임자가 기념촬영을 하고 있다. [사진=스카이인텔리전스]

또한 백서는 피지컬AI 구현의 핵심 평가 기준을 기존의 '모델 정확도'에서 '배포 준비도'로 확장했다. 고정밀 제조 환경의 로봇 비전 AI에서는 모델 정확도만으로는 충분하지 않으며, 실제 생산 현장에 투입되기 전 복잡한 생산 환경을 반영한 조건에서 추적 가능성을 확보한 상태에서 사전 학습과 검증, 위험 평가가 충분히 이뤄졌는지가 중요하다는 점을 강조했다.

주요 협력 분야는 산업용 로봇 시뮬레이션 시나리오 개발, 합성데이터 생성 워크플로우 평가, 로봇 비전 AI 학습 및 검증, 실제 제조 환경을 위한 배포 준비, 기술 교류 등이다. 스카이인텔리전스는 산업용 디지털 트윈, 작업 단위 합성데이터, 자동 주석화, 리얼-투-시뮬레이션-투-리얼(Real2Sim2Real) 엔지니어링 루프를 중심으로 기술적 기여를 담당한다.

스카이인텔리전스 이재철 대표는 "WAIC 2026에서 진행된 백서 발표식과 전략적 협력 서명식은 산업용 피지컬AI 구현을 위한 중요한 이정표"라며 "로봇 비전 AI가 고정밀 제조 생산라인에 적용되기 위해서는 모델 성능만으로는 충분하지 않으며, 디지털 트윈, 합성데이터, 시뮬레이션 기반 검증, 현장 피드백을 연결하는 데이터 루프가 필수적"이라고 말했다.

이어 "앞으로 스카이인텔리전스는 ABB 로보틱스와 협력으로 고정밀 합성데이터 생성 기술을 산업용 로봇 디지털 엔지니어링 환경과 연결해 제조기업이 실제 생산라인 도입 이전에 충분하게 모델 검증을 수행함으로써 배포 준비도를 높일 수 있도록 지원할 것"이라고 덧붙였다.

스카이인텔리전스는 지속적으로 산업용 디지털 트윈, 작업 단위 합성데이터, Real2Sim2Real 데이터 루프를 고도화해 고정밀 제조 환경에서 로봇 비전 AI의 학습, 검증, 배포를 지원할 계획이다.

nylee54@newspim.com